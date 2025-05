Czy w Elblągu potrzebna jest całodobowa apteka?

Od godz. 23 do 6 rano w Elblągu nie kupisz lekarstwa w aptece. Czy w mieście, w którym mieszka ponad 110 tys. osób, apteka czynna całą dobę jest niepotrzebna?

W Elblągu funkcjonuje 35 aptek [dane za Urzędem Miejskim] czynnych od poniedziałku do piątku generalnie od godziny 7 do 21 [różne apteki pracują w różnych godzinach]. W soboty część placówek kończy pracę w godzinach 14-15, część pracuje do 20-21. W niedziele można skorzystać z usług z pięciu aptek, dodatkowo w handlowe niedziele otwartych jest kolejnych pięć. W święta – w mieście, które zamieszkuje wg danych GUS ponad 110 tys. osób – czynna jest tylko jedna apteka przy al. Grunwaldzkiej. Czynna codziennie (włącznie ze świętami) od godziny 6 do 23.

„Na podstawie zebranych informacji przeprowadzono analizę, czy godziny otwarcia aptek na terenie Elbląga gwarantują zaspokojenie potrzeb ludności w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy. Na skutek przeprowadzonej analizy ustalono, że żadna z aptek nie wyraziła chęci pełnienia dyżurów całodobowo, oraz że w mieście funkcjonuje całotygodniowa Apteka „Dom Leków” przy al. Grunwaldzkiej 27/1 przez siedem dni w tygodniu od godziny 6.00 do godziny 24.00 (godzina zamknięcia to 23 - sprawdziliśmy w aptece, przyp. red.), zatem zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, na terenie Elbląga potrzeby te są zaspokojone.” - czytamy w odpowiedzi prezydenta Elbląga na interpelację radnych Jolanty Janowskiej i Sebastiana Czyżyka-Skoczyka (oboje PiS).

Taka sytuacja to swoiste pokłosie zniesienia obowiązku funkcjonowania aptek całodobowych od 1 stycznia 2024 r. Zgodnie z nowelizacją prawa farmaceutycznego w przypadku dyżuru w dzień wolny od pracy wystarczy, że apteka jest czynna nieprzerwanie cztery godziny pomiędzy godzinami 10-18. Funkcjonowanie apteki dwie godziny bez przerwy w czasie 19-23 spełnia prawną definicję dyżuru nocnego.

„Wiele miast naszego kraju przyjęło różne systemy finansowania funkcjonowania aptek poza godzinami finansowanymi ze środków NFZ. Poza ogólnopolskim systemem dofinansowania dla aptek całodobowych, możliwe są rozwiązania zaproponowane m.in. w Zielonej Górze (wykaz dyżuru aptek funkcjonujących naprzemiennie w konkretne dni/tygodnie w danym miesiącu lub całoroczne) albo w Grudziądzu (dojście do porozumienia z właścicielem apteki przyszpitalnej w sprawie indywidualnego finansowania apteki całodobowo i w dni ustawowo wolne od pracy)” - napisali radni Jolanta Janowska oraz Sebastian Czyżyk-Skoczyk w interpelacji do prezydenta.

I pytają go czy miasto rozważało możliwość wsparcia finansowego dla apteki lub aptek, które podjęłyby się pełnienia dyżurów całodobowych poza godzinami finansowanymi przez NFZ.

W Zielonej Górze w 2024 r. tamtejszy prezydent podpisał porozumienie z Lubuską Okręgową Izbą Aptekarską i aptekami. W efekcie: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) pokrywał koszty dyżurów w dni świąteczne oraz nocnych dyżurów (13 dni świątecznych, 6 godzin zegarowych każdorazowo), Miasto Zielona Góra wzięło na siebie pozostałe dyżury, czyli siedem godzin zegarowych każdego dnia oraz osiem godzin zegarowych w dni świąteczne. W 2025 r. również udało się zapewnić w Zielonej Górze całodobowe funkcjonowanie aptek finansowanych przez miasto.

Z odpowiedzi prezydenta Michała Missana wynika, że w Elblągu nie ma potrzeby funkcjonowania apteki czynnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

