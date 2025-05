Budowa wieży w zawieszeniu

P4 Sp. z o.o. (grupa Play) zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Elblągu o zwieszenie postępowania w sprawie budowy 34-metrowej stacji bazowej telefonii komórkowej w parku Planty. Przypomnijmy, że urzędnicy ponownie rozpatrywali wniosek spółki, po tym jak wojewoda warmiński-mazurski uchylił ich odmowną decyzję w tej sprawie.

Przypomnijmy, że władze Elbląga w październiku 2024 roku odmówiły wydania zgody firmie P4 Sp. z o.o. (grupa Play) na budowę 34-metrowej stacji bazowej telefonii komórkowej w parku Planty, na działce należącej do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Elblągu. PTTK wyraziło na to zgodę, a jego prezes Leszek Marcinkowski odmówił wówczas naszej redakcji komentarza w tej sprawie.

Od decyzji prezydenta Elbląga firma P4 Sp. z o.o. odwołała się do wojewody warmińsko-mazurskiego, a ten ją uchylił. Sprawa trafiła więc ponownie do elbląskiego ratusza. Jak nas poinformowała Joanna Urbaniak, kierownik Biura Prasowego Prezydenta Elbląga, na prośbę wnioskodawcy, czyli P4 Sp. z o.o., obecnie postępowanie zawieszono. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego spółka można to zrobić nawet na 3 lata.

Przypomnijmy, że spółka wnioskowała o „budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ELB0032A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą”. Prezydent Elbląga odmówił zgody argumentując to m. in. "że centrum miasta oraz sąsiedztwo zabytkowego budynku i zrewitalizowanego parku Planty nie jest odpowiednią lokalizacją dla 34-metrowej wieży telekomunikacyjnej".