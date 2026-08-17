Biblioteka w terenie. Spacer z przewodnikiem po dzielnicy Winnica

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza mieszkańców na spacer po Winnicy – dzielnicy, która już wkrótce stanie się nowym domem Biblioteki. W czwartek, 27 sierpnia 2026 r. o godz. 17:00 uczestnicy wyruszą w teren z przewodniczką Benitą Kończak, by odkryć historię i miejsca, obok których często przechodzimy, nie znając ich niezwykłej przeszłości.

„Biblioteka w terenie” to pomysł na symboliczne poznanie nowego sąsiedztwa. Po latach obecności na Starym Mieście WMBP w Elblągu przenosi się na Winnicę.

- Dlatego też, chcemy razem z Elblążankami i Elblążanami przyjrzeć się z dużą uwagą właśnie tej części miasta – opowiada Elżbieta Mieczkowska, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. - Chcemy to zrobić poprzez opowieści o jej architekturze, wojskowej przeszłości i dawnych miejscach wypoczynku. To propozycja dla czytelników Biblioteki, miłośników Elbląga, lokalnej historii, dobrych książek i… spacerów.

Miejscem startu i zakończenia wędrówki po Winnicy będzie nowa siedziba Biblioteki przy ul. Saperów 14 F, która mieści się w budynkach pokoszarowych. Kompleks powstał przed I wojną światową jako koszary piechoty, przez dziesięciolecia służył wojsku, a następnie został przeznaczony na potrzeby oświaty. Uczestnicy zobaczą nekropolię przy ul. Sadowej, jedyną w Polsce ulicę S. Kiedrzyńskiego, poznają historię budynków Technikum Mechanicznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Villi Piękny Widok, dawnej Villa Bellevue przy ul. Bema - miejsca znanego elblążanom już pod koniec XIX wieku, w którym odbywały się spotkania, koncerty i wydarzenia kulturalne.

Na trasie znajdzie się również Gęsia Góra - jeden z najbardziej charakterystycznych punktów tej części Elbląga. Miejsce o bogatej historii, kojarzone z rozwojem powojennych sportów zimowych oraz z historią odnalezionej w 2013 roku „skrzyni czasu”, pozostawionej przez przedwojennych mieszkańców miasta. Spacer przypomni także o wojskowym rodowodzie okolicy, którego ślady odnajdziemy choćby w nazwach ulic: Saperów, Piechoty czy Podchorążych.

Oczywiście pojawi się także nowy adres Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, czyli ul. Saperów 14F, czyli budynek po dawnej siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego. To właśnie tutaj Biblioteka rozpocznie kolejny rozdział swojej historii.

Wydarzenie wpisuje się w obchody 75-lecia WMBP w Elblągu. Jubileuszowy rok jest czasem wspominania tego, co było, ale również otwierania się na nowe miejsce, nowych sąsiadów i nowe możliwości. 27 sierpnia będzie więc okazją, by wspólnie odkrywać Winnicę i świętować piękny jubileusz Biblioteki.

Zapraszamy wszystkich Elblążan. Stałych czytelników, mieszkańców Winnicy i innych dzielnic, pasjonatów historii oraz tych, którzy po prostu lubią odkrywać swoje miasto na nowo. Zapraszamy na w czwartek, 27 sierpnia 2026 r. o godz. 17 na spacer z przewodnikiem po dzielnicy Winnica, zaczynamy spod nowej siedziby WMBP w Elblągu, czyli ul. Saperów 14F, w tym samym miejscu skończymy także nasz spacer. Do zobaczenia.