Bursztynowe Truso - reinterpretacje. Nowa wystawa w elbląskim muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Związek Miast i Gmin Morskich serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy „Bursztynowe Truso – reinterpretacje”.

Ideą wystawy jest ukazanie bursztynu we współczesnej interpretacji i jego relacji z naturą, człowiekiem i wymianą kulturową. Bursztyn staje się nie tylko surowcem handlowym, materiałem rzemieślniczym i symbolem kontaktów między kulturami, ale z pomocą współczesnych artystów i projektantów, tworzy dialog pomiędzy archeologiczną przeszłością a współczesnym językiem sztuki i designu.

Na wystawie zostaną zaprezentowane eksponaty z Muzeum Bursztynu w Gdańsku, głównie biżuteria oraz przykłady mistrzowskiego rzemiosła i designu od lat 60. XX wieku do współczesności.

Zostaną także zaprezentowane prace Darii Burkowskiej z Pracowni Dorbur, bursztyniarki i artystki, tworzącej biżuterię z bursztynu bałtyckiego oraz Emilii Kohut, gdyńskiej artystki, twórczyni marki ION, której projekty łączą tradycję znad Bałtyku z nowoczesnym designem.

Przedstawicielem współczesnego spojrzenia na lokalne bursztynnictwo będzie elbląski twórca, Tomasz Kargul, projektant biżuterii, twórca marki KARGUL.TO oraz laureat tytułu Bursztynnik Roku 2024. W swojej pracowni w Elblągu projektuje i wykonuje biżuterię z naturalnym bursztynem bałtyckim, srebrem i złotem, a jego prace wyróżnia prosta, geometryczna konstrukcja, inspirowana skandynawskim wzornictwem, architekturą i logicznym myśleniem o przedmiocie.

Tytułowe Truso będą reprezentować prace zagranicznych projektantów, powstałe podczas międzynarodowych warsztatów bursztynniczych w Gdańsku, który stał się miejscem wymiany idei związanych z bursztynem, tak jak dawniej Truso.

Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek 9 października b.r. o godzinie 12:00 w Budynku Gimnazjum Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Wystawa potrwa do 8 stycznia 2027 r.