Cabaretu nie można przegapić

Nie masz pomysłu na dzisiejszy Dzień Kobiet? Nic straconego! Wszak Dzień Kobiet powinien trwać cały rok, dlatego jutro też jest idealnym dniem na świętowanie. Czy można spędzić dzień bardziej uroczyście niż w Teatrze? Zakładamy, że nie. A świętowanie może być podwójne, ponieważ na scenę jutro powróci Cabaret, po ponad dwuletniej przerwie od swojej premiery. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że w dniu jutrzejszym odbędzie się druga premiera tego niesamowitego i widowiskowego spektaklu. Tego nie można przegapić!

Cabaret to musical z 1966 roku, którego akcja rozgrywa się w 1931 roku w Berlinie. Obserwujemy życie mieszkańców Berlina w czasie dojścia nazistów do władzy. Spektakl koncentruje się na życiu nocnym w obskurnym klubie Kit Kat Klub i kręci się wokół amerykańskiego pisarza, Cliffa Bradshawa i jego relacji z angielską tancerką kabaretową, Sally Bowles. Brutalna przedwojenna rzeczywistość kontrastuje z głośną muzyką i bezwstydnym tańcem. Beztroska zabawa usypia czujność. Zderzenie z prawdą będzie bolesne. Śpiew nie zagłuszy tego, co wydarzy się za chwilę. Czy przeszłość może nas czegoś nauczyć? Czy jesteśmy tylko bezwolnymi trybikami w kole historii? Pytania, niestety w kontekście współczesnych wydarzeń, wciąż boleśnie aktualne.

CABARET, reż. Paweł Szkotak, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

Na podstawie sztuki Johna Van Drutena i opowiadania Christophera Isherwooda

Libretto: Joe Masteroff

muzyka: John Kander piosenki Fred Ebb

przekład libretta: Kazimierz Piotrowski

przekład piosenek: Wojciech Młynarski, Paweł Szkotak

09.03, godz. 19:00

10.03, godz. 19:00

11.03, godz.19:00

12.03, godz. 18:00

13.03, godz. 17:00

30.03, godz. 19:00

31.03, godz.19:00