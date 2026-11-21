Centymetry od pełnej puli

Piłkarska wiosna przyszła jeszcze jesienią, więc w Płocku zamiast krokusów była grząska murawa. Wiosennego przebudzenia długo nie pokazała żadna ze stron. Olimpia miała przebłyski, Wisła pojedyncze konkrety, ale momentami z trybun mogło dobiegać więcej ziewania niż zachwytów. Z perspektywy Olimpii końcowy wynik pozostawia jednak wyraźny niedosyt.

Największą niespodzianką w wyjściowym składzie Olimpii była obsada bramki. Andrzeja Witana zastąpił Marcin Kossakowski, który po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się na boisku. Wystawienie młodzieżowca między słupkami pozwoliło Karolowi Przybyle desygnować w polu tylko jednego zawodnika z takim statusem, Dawida Czaplińskiego. Kossakowski rozpoczął jednak nerwowo. Już w 4. minucie niepewnie interweniował po rzucie rożnym, natomiast przy kolejnym dośrodkowaniu zachował się znacznie lepiej. Najlepszą okazję Olimpia stworzyła w 24. minucie, kiedy Łukasz Święty wykorzystał błąd Wisły przy rzucie z autu i zagrał do Tomasza Kaczmarka, który prostopadłym podaniem znalazł Joao Augusto. Brazylijczyk wbiegł w pole karne, ale uderzył zbyt lekko.

Trzy minuty później znów zrobiło się groźnie. Kacper Szczudliński przedłużył dośrodkowanie, Łukasz Sarnowski posłał piłkę wzdłuż bramki, a Dawid Wierzba próbował zamknąć akcję ekwilibrystycznym uderzeniem. Zabrakło kilku centymetrów.

W 41. minucie konkret pokazali gospodarze. Po rzucie rożnym w polu karnym Olimpii rozpoczął się festiwal niezdecydowania. Piłkę można było wybić przynajmniej kilka razy, jednak nikt nie podjął właściwej decyzji. Filip Lodziński wykorzystał zamieszanie i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

Odpowiedź przyszła dziesięć minut po wznowieniu gry. Tomasz Kaczmarek posłał znakomite dośrodkowanie wprost na głowę wbiegającego w pole karne Kacpra Szczudlińskiego. Obrońca uderzył precyzyjnie i otworzył spotkanie na nowo. Wisła mogła jednak szybko odzyskać prowadzenie, gdy kolejne zamieszanie i brak zdecydowania w elbląskiej defensywie zakończyły się strzałem z bliskiej odległości. Tym razem Kossakowski uratował Olimpię znakomitą interwencją

Największe emocje przyniosła końcówka. W 86. minucie po dośrodkowaniu Sarnowski zgrał piłkę głową wzdłuż bramki, gdzie czekał Kaczmarek. Pomocnik znalazł się zaledwie dwa metry od siatki. Gol wydawał się łatwiejszy do wyjaśnienia niż jego brak, jednak Lodziński zdołał zablokować uderzenie. W życiu są niewytłumaczalne zjawiska, to z Płocka jest jednym z nich. W doliczonym czasie z dystansu spróbował jeszcze Czapliński, ale piłka zatrzymała się na słupku. Ostatecznie Olimpia odrobiła stratę i wywiozła z Płocka punkt. Po rozczarowaniu w Nowym Dworze Elblążanie pokazali reakcję i do ostatnich sekund szukali zwycięstwa.

Wisła II Płock - Olimpia Elbląg 1:1 (1:0)

1:0 - Lodziński (41. min.), 1:1 - Szczudliński (55. min.)

Olimpia: Kossakowski - Sarnowski, Szczudliński, Wierzba, Pek, Czernis (90’ Sznajder), Czapliński, Kaczmarek (90’ Kołoczek), Święty, Augusto (90’ Wieliczko), Branecki (73’ Grączewski)

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