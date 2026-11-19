Manifestacja pod sądem. Powód? Trybunał

Środowiska prawicowe zorganizowały w czwartek wieczorem manifestację pod siedzibą elbląskiego Sądu Okręgowego na Placu Konstytucji. Protestowali przeciwko obecnym zmianom w Trybunale Konstytucyjnym i bronili Bogdana Święczkowskiego, dotychczasowego prezesa TK. Zdjęcia.

Przed manifestacją uczestnicy uczcili minutą ciszy ofiary zamachu w Krakowie, a następnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

- Nie zgadzamy się na to, co się obecnie dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, na to, co wyprawia rząd Donalda Tuska. Uważamy, że prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest i pozostanie Bogdan Święczkowski – mówił Rafał Traks, radny PiS i organizator zgromadzenia. – PiS powołał zespół do spraw przywrócenia i naprawy ładu konstytucyjnego i rozliczenia naruszeń prawa, któremu przewodniczy poseł Andrzej Śliwka. Zespół zapowiada przygotowanie białej księgi naruszeń prawa i ładu konstytucyjnego, zebranie dokumentów, ustalenie odpowiedzialności oraz opracowanie mapy drogowej wyjścia z tego kryzysu – mówił radny PiS.

Według naszych szacunków w manifestacji wzięło udział kilkaset osób. Czy do protestu zmotywowała ich wcześniejsza manifestacja organizowana przez Komitet Obrony Demokracji kilkanaście dni temu pod sądem przy ul. Płk. Dąbka, który popiera obecne zmiany w TK?

(fot. Anna Dembińska)

- Nie, my już wcześniej rozmawialiśmy o organizacji tej manifestacji, ale nie wszystkim zawsze termin odpowiadał. Teraz, jak widzicie, jest nas około 500 osób – dodał Rafał Traks.

Przemówienia zaproszonych gości, w tym radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawicieli Solidarności, przerywane były m.in. okrzykami przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi, „precz z komuną” oraz głosami poparcia dla Bogdana Święczkowskiego.