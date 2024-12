Cisza nocna w DKF

Na zakończenie sezonu spotkań DKF-owych, Kino Światowid zaprasza na specjalną projekcję filmu "Cisza nocna", która odbędzie się 20 grudnia o 1800. Gościem będzie reżyser - Bartosz M. Kowalski.

"Cisza nocna" to historia Lucjana, emerytowanego aktora teatralnego, który zostaje oddany przez syna do domu opieki. Położona na wsi rezydencja sprawia wrażenie idyllicznego miejsca, z przyjaznym personelem gotowym do pomocy oraz życzliwymi mieszkańcami. Okazuje się jednak, że skrywa pewną tajemnicę… Lucjana zaczynają prześladować makabryczne wizje. Zbiega się to w czasie ze śmiercią kilku pensjonariuszy. Lucjan będzie musiał ustalić, czy jego wizje są prawdziwe, czy też traci rozum. Film zebrał znakomite recenzje na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A ostatnia rola Macieja Damięckiego (Lucjan) została doceniona przez jury za wyjątkowy wkład artystyczny. Po projekcji spotkamy się i porozmawiamy z reżyserem Bartoszem M. Kowalskim.

O twórcy: absolwent szkół filmowych w Paryżu i Los Angeles. Autor nagradzanych dokumentów HBO "Moja Wola" oraz "Niepowstrzymani". Zwycięzca Konkursu Scenariuszowego Script Pro 2014. Nominowany do Paszportu Polityki i nagrody Gildii Reżyserów Polskich. Jego debiut fabularny, dramat społeczny "Plac zabaw" miał premierę na festiwalu filmowym w San Sebastian, wyróżniony został m.in. na festiwalach w Gdyni, Warszawie, Koszalinie, Londynie czy Melbourne. Ostatnie lata współpracował z Netflixem, dla którego wyreżyserował horrory "W lesie dziś nie zaśnie nikt cz. 1&2" i "Ostatnia wieczerza". Jego najnowszy film, dramat fantasy "Cisza nocna" miał premierę jesienią na jednym z najważniejszych na świecie festiwali kina gatunkowych w hiszpańskim Sitges. Następny film, thriller home invasion "13 dni do wakacji" ukaże się w 2025 roku. Okazjonalnie reżyseruje także reklamy.