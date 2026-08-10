Czarodzieje, smoki i książki obrazkowe. Wakacje w bibliotece 

Kolejny tydzień wakacji w Bibliotece Elbląskiej zapowiada się wyjątkowo różnorodnie – będzie coś dla młodych czarodziejów, miłośników książek, gier i twórczych działań. Wyruszymy do Hogwartu, zbudujemy smoki z klocków LEGO, stworzymy własne leporello, zajrzymy do świata książek obrazkowych, a także odkryjemy tajniki tradycyjnego drukarstwa. Biblioteczne filie i Elkamera zamienią się w miejsca pełne opowieści, wyobraźni i dobrej zabawy. Zapraszamy!

11.08, godz. 11:00-12:30, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Warsztaty drukarskie – zajęcia dla dzieci w wieku 6+ wraz z opiekunem (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 32)

Zapraszamy do bibliotecznej drukarni na warsztaty, podczas których uczestnicy poznają fascynujący świat tradycyjnego drukarstwa i zecerstwa. Wspólnie odkryjemy, jak wyglądała praca drukarzy przed erą komputerów oraz jak powstawały książki, gazety i plakaty. Podczas zajęć będzie można zobaczyć historyczne wyposażenie drukarni, poznać podstawy składu zecerskiego oraz samodzielnie wykonać odbitkę przy użyciu tradycyjnych technik drukarskich. To wyjątkowa okazja, by dotknąć historii druku i przekonać się, jak wiele pracy kryło się za każdym wydrukowanym słowem.

11.08, godz. 12:00, Filia biblioteczna Słoneczna, ul. Słoneczna 29 – DKK dla Starszaka, czyli dla młodszej młodzieży (9-12 lat): „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” cz. 2 (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 80)

Wspólnie stworzymy klimat tego spotkania, dlatego zachęcamy do przyniesienia z domu wszystkiego, co kojarzy ze Szkołą Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Możesz też się przebrać! Zajęcia rozpocznie, to co uczestnicy bardzo lubią, czyli czytanie ulubionych fragmentów książki, a na koniec stworzymy czarodziejskie różdżki. Jeśli czasem myślisz, że autor mógł napisać coś lepiej, albo po prostu szukasz ekipy, aby porozmawiać o książkach – to miejsce dla Ciebie!

11.08, godz. 12:00-13:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Letnia Lokomotywa” – zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat (wstęp wolny). W programie: planszówki, łamigłówki oraz zabawy na tablicy interaktywnej.

11.08, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 – Leporello – ogród zamknięty w harmonijce – zajęcia dla dzieci w wieku 6+ (obowiązują zapisy: tel. 55 611 00 66) Zapraszamy na spotkanie z motywem natury i pięknymi grafikami Emmy Giuliani. Podczas warsztatów wykonamy leporello – artystyczną książeczkę-harmonijkę, w której za pomocną kolorowych wycinanek, kredek i okienek zamkniemy obrazy letnich ogrodów i krajobrazów. To idealny sposób na rozbudzenie wyobraźni i stworzenie własnego, zielonego świata z papieru w samym środku miasta.

12.08, godz. 11:00-13:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Nie chciałbyś być…. :spotkania z historią – zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat (wstęp wolny). Podróż w czasie do świata Obeliksa, Asteriksa, Panoramiksa i Idefiksa. W programie: wspólna lektura, gry, zabawy i praca plastyczna.

12.08, godz. 11:30-13:30, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Wakacyjne spotkania z planszówkami (wstęp wolny)

Spotkania z grami planszowymi, podczas których będziemy rywalizować, współpracować i odkrywać nowe gry. Nie trzeba być mistrzem planszówek, wytłumaczymy zasady planszówek i nauczymy jak w nie grać.

12.08, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Smocze opowieści – zajęcia dla dzieci w wieku 7+ (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 23). Zbudujemy smoki! Lego konstrukcje z Zogiem z książki J. Donaldson.

13.08, godz. 11:00-13:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – „Świat książek obrazkowych: od klasyki do wariacji” – zajęcia dla dzieci w wieku 5+ wraz z opiekunem (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 32). Zapraszamy na fascynującą podróż do wielowymiarowego świata picture booków, w którym słowo i obraz nierozerwalnie splatają się ze sobą, tworząc magię opowieści. Podczas zajęć przyjrzymy się literackiej klasyce i znanym motywom baśniowym, odkrywając, jak różnorodnie można je zilustrować i zinterpretować.