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W Elblągu powinna powstać przede wszystkim wytwórnia konserw (Głos z przeszłości, odc. 260)

 Elbląg, Głos Wybrzeża nr 293, 1950 r.
Głos Wybrzeża nr 293, 1950 r.

- Jak stwierdziła podstawowa organizacja partyjna elbląskiego oddziału Centrali Rybnej, na odbytym ostatnio zebraniu sprawa uruchomienia zakładu przetwórstwa rybnego w Elblągu powinna być rozpatrzona ponownie i wszechstronnie – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela niezmiennie oznacza kolejny odcinek cyklu Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

 

W Elblągu powinien powstać zakład przemysłu przetwórstwa rybnego

„Położenie Elbląga – wśród jezior, rzek, i wód pobliskiego Zalewu Wiślanego – stwarza dobre warunki do powstania w mieście dużej bazy przemysłu rybnego.

Dobrze zorganizowane punkty skupu we Fromborku, Nowej Pasłęce, Tolkmicku, Kamiennicy i w Elblągu dostarczają w ciągu miesiąca około 130 ton ryby nadającej się do przetwórstwa. W związku z tym w Elblągu powinna powstać przede wszystkim wytwórnia konserw, używająca jako surowca ryb słodkowodnych, których podaż z elbląskich wód jest duża.

Projekt budowy Zakładów Centrali Rybnej nad Elblążką omawiany kilkakrotnie w dyrekcji Centrali Rybnej w Gdyni, nie został jednak dotychczas zatwierdzony. Tymczasem transport dużych ilości ryb do przetwórni w Gdyni powoduje znaczny wzrost kosztów przetwórstwa, a co za tym idzie i ceny konserw.

Dlatego też, jak stwierdziła podstawowa organizacja partyjna elbląskiego oddziału Centrali Rybnej, na odbytym ostatnio zebraniu sprawa uruchomienia zakładu przetwórstwa rybnego w Elblągu powinna być rozpatrzona ponownie i wszechstronnie.

Dyskusja na tym zebraniu wykazała dobre warunki dalszego rozwoju pracy Centrali Rybnej w Elblągu, które należy w większym stopniu niż dotychczas wykorzystać w planie sześcioletnim.

Tegoroczne plany przetwórstwa rybnego w Elblągu wykonywane są przez załogę Centrali Rybnej z nadwyżką. Plan półroczny dzięki wysokiej wydajności pracy zrealizowano w 172 proc. Dalsze podniesienie produkcji wymaga wciągnięcia do pracy większej ilości kobiet i wysuwania wyróżniających się pracownic na kierownicze stanowiska. M. in. zasłużyły na to tow. tow. Adolfina Moskwińska oraz ob. Aniela Małecka, które przodują w dziale przetwórczym.

Oddział Centrali Rybnej w Elblągu musi jednak w większym stopniu walczyć o należyte zaopatrzenie elbląskiego świata pracy w ryby. Uruchomione dwa sklepy i jedno stoisko nie zaspokoją potrzeb mieszkańców miasta. Trzeba otworzyć dalsze sklepy w dzielnicach robotniczych. Dotychczasowy przydział ryb dla miasta nie zaspokaja zapotrzebowania, przez co w sklepach odczuwa się stały brak towaru”.

 

Plan siewu rzepaku ozimego pow. Elbląski wykonał z nadwyżką

„W tych dniach zakończony został w powiecie elbląskim siew rzepaku ozimego. Plan siewu wykonano z nadwyżką we wszystkich gminach: Milejewo, Tolkmicko i Pomorskiej Wsi, które przekroczyły znacznie ustalone plany. Najmniej rzepaku ozimego zasiała gmina Łęcze, która zrealizowała plan w 85 proc.

Ogólny plan kontraktacji i siewu rzepaku ozimego został wykonany w powiecie elbląskim z nawiązką”.

 

Usprawnienie komunikacji tramwajowej w IV kwartale

„Na naradzie technicznej dyrekcji Tramwajów Miejskich w Elblągu omówiono plan robót inwestycyjnych w IV kwartale br. Do końca br. załoga Tramwajów Miejskich odda do użytku dwa nowe wagony silnikowe i jeden wóz przyczepny. Poza tym zostanie wykonane nowe skrzyżowanie torów na ulicy Królewieckiej – róg Portowej.

Plan robót inwestycyjnych Tramwajów Miejskich we wrześniu br. wykonany został w 107 proc.”

 

Źródło: Głos Wybrzeża nr 293, 1950 r.

 

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Bardzo mądry pomysł kiedyś myślano i on jest wciąż aktualny ryby w zalewie sa moze ktoś by pomyślał pomysł wspaniały
  • Przed laty w Tolkmicku istniały zakłady przetwórstwa rybnego z których kilka lat temu kamień na kamieniu nie został. Teraz w tym miejscu rosną krzaki, a miał być hotel czy coś. Co do Elbląga to nie ma o czym mówić, zakłady mleczarskie, mięsne, nie mówiąc o pozostałych branżach. Teraz to juz tylko dorabianie niemca w dykontach.
  • Cenzura działa. To dziękuję i do widzenia.
  • Jak historia to lecimy... Dlaczego Kwaśniewski nie wystartował w pierwszych demokratycznych wyborach tylko dopiero po wyprowadzeniu Rosjan ? Politycy dawnego reżimu nie mieli szans w starciu z legendą „Solidarności” Dzisiaj nie ma sensu porównywanie bo dawne czasy mocno różniły się od dzisiejszych realiów, co sprawia, że bezpośrednie zestawienie bywa zawodne. Świat zmienił się pod wieloma względami, były kartki na żywność i budki z telefonem, dzisiaj informacje dzięki internetu przekazywane w jednej chwili na cały świat, kiedyś słuchałem Radio Wolna Europa z Monachium lub Głos Ameryki z Waszyngtonu by usłyszeć co się dzieje w sąsiednim mieście Gdańsku ! Czy dzisiejsze pokolenie potrafi odczytać historię ? Mają świetny dostęp do informacji, lecz często brakuje im cierpliwości na głęboką analizę faktów.
  • Rosjanie sie wyprowadzili i co z tego? Na ich miejsce wprowadzili sie Amerykanie, ktorzy sa daleko za oceanem. Wrogow trzeba miec daleko przyjaciol blisko. My zrobilismy akurat odwrotnie!
  • @Grażyna12 - Ryby w Zalewie sa?! Ale chyba nie az tyle! 130 ton! W ciagu miesiaca!
  • Od 2014 roku obowiązują przepisy określone ustawą o limitach połowowych i ilości jednostek rybackich na Zalewie Wiślanym, Szczecińskim i jeziorze Dąbie. Według nich każdy rybak musi uzyskać licencję i otrzymuje limit na połowowy ( limity dotyczą głównie leszcza i sandacza) lub wyznaczenie dni połowowych. Aktualnie na Zalewie Wiślanym obowiązuje maksymalna liczba kutrów i łodzi rybackich w ilości 142 jednostek (Zalew Szczeciński i Dąbie to 100 jednostek). W grudniu ub. roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał do Sejmu projekt Rządowej ustawy o zmniejszeniu limitów połowowych oraz jednostek rybackich na tych akwenach. W przypadku tych ostatnich na Zalewie Wiślanym zmniejszonoby ilość jednostek do 100.Wszystkie te propozycje wynikają z uzgodnień z środowiskiem rybaków przybrzeżnych. Według danych Inspektoratu Połowowych Rybackich ilość złowionych ryb na Zalewie Wiślanym wynosi średniorocznie ok 3,5 tysiąca ton (w tzw dniach połowowych), a około 75% ogółu złowionych ryb stanowią śledzie.
  • @Grażyna12 - Byla wytwornia owocowa warzywna Zulawy. I co??
  • Slusznie
  • Slusznie. Tolkmicko.
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