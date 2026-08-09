W Elblągu powinna powstać przede wszystkim wytwórnia konserw (Głos z przeszłości, odc. 260)

- Jak stwierdziła podstawowa organizacja partyjna elbląskiego oddziału Centrali Rybnej, na odbytym ostatnio zebraniu sprawa uruchomienia zakładu przetwórstwa rybnego w Elblągu powinna być rozpatrzona ponownie i wszechstronnie – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela niezmiennie oznacza kolejny odcinek cyklu Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

W Elblągu powinien powstać zakład przemysłu przetwórstwa rybnego

„Położenie Elbląga – wśród jezior, rzek, i wód pobliskiego Zalewu Wiślanego – stwarza dobre warunki do powstania w mieście dużej bazy przemysłu rybnego.

Dobrze zorganizowane punkty skupu we Fromborku, Nowej Pasłęce, Tolkmicku, Kamiennicy i w Elblągu dostarczają w ciągu miesiąca około 130 ton ryby nadającej się do przetwórstwa. W związku z tym w Elblągu powinna powstać przede wszystkim wytwórnia konserw, używająca jako surowca ryb słodkowodnych, których podaż z elbląskich wód jest duża.

Projekt budowy Zakładów Centrali Rybnej nad Elblążką omawiany kilkakrotnie w dyrekcji Centrali Rybnej w Gdyni, nie został jednak dotychczas zatwierdzony. Tymczasem transport dużych ilości ryb do przetwórni w Gdyni powoduje znaczny wzrost kosztów przetwórstwa, a co za tym idzie i ceny konserw.

Dlatego też, jak stwierdziła podstawowa organizacja partyjna elbląskiego oddziału Centrali Rybnej, na odbytym ostatnio zebraniu sprawa uruchomienia zakładu przetwórstwa rybnego w Elblągu powinna być rozpatrzona ponownie i wszechstronnie.

Dyskusja na tym zebraniu wykazała dobre warunki dalszego rozwoju pracy Centrali Rybnej w Elblągu, które należy w większym stopniu niż dotychczas wykorzystać w planie sześcioletnim.

Tegoroczne plany przetwórstwa rybnego w Elblągu wykonywane są przez załogę Centrali Rybnej z nadwyżką. Plan półroczny dzięki wysokiej wydajności pracy zrealizowano w 172 proc. Dalsze podniesienie produkcji wymaga wciągnięcia do pracy większej ilości kobiet i wysuwania wyróżniających się pracownic na kierownicze stanowiska. M. in. zasłużyły na to tow. tow. Adolfina Moskwińska oraz ob. Aniela Małecka, które przodują w dziale przetwórczym.

Oddział Centrali Rybnej w Elblągu musi jednak w większym stopniu walczyć o należyte zaopatrzenie elbląskiego świata pracy w ryby. Uruchomione dwa sklepy i jedno stoisko nie zaspokoją potrzeb mieszkańców miasta. Trzeba otworzyć dalsze sklepy w dzielnicach robotniczych. Dotychczasowy przydział ryb dla miasta nie zaspokaja zapotrzebowania, przez co w sklepach odczuwa się stały brak towaru”.

Plan siewu rzepaku ozimego pow. Elbląski wykonał z nadwyżką

„W tych dniach zakończony został w powiecie elbląskim siew rzepaku ozimego. Plan siewu wykonano z nadwyżką we wszystkich gminach: Milejewo, Tolkmicko i Pomorskiej Wsi, które przekroczyły znacznie ustalone plany. Najmniej rzepaku ozimego zasiała gmina Łęcze, która zrealizowała plan w 85 proc.

Ogólny plan kontraktacji i siewu rzepaku ozimego został wykonany w powiecie elbląskim z nawiązką”.

Usprawnienie komunikacji tramwajowej w IV kwartale

„Na naradzie technicznej dyrekcji Tramwajów Miejskich w Elblągu omówiono plan robót inwestycyjnych w IV kwartale br. Do końca br. załoga Tramwajów Miejskich odda do użytku dwa nowe wagony silnikowe i jeden wóz przyczepny. Poza tym zostanie wykonane nowe skrzyżowanie torów na ulicy Królewieckiej – róg Portowej.

Plan robót inwestycyjnych Tramwajów Miejskich we wrześniu br. wykonany został w 107 proc.”

Źródło: Głos Wybrzeża nr 293, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.