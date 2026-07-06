Zostań Spielbergiem elbląskiej historii! Kręć rolki!

Masz czas do 24 września, żeby nakręcić film lepszy niż hollywoodzkie superprodukcje. Temat? Elbląskie fabryki, rzemiosło i genialne pomysły. Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar” i Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl zapraszają do udziału w kolejnym rolkowym konkursie.

Wystarczy smartfon, głowa pełna pomysłów i odrobina chęci. Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar”, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zapraszają do udziału w totalnie amatorskim i otwartym konkursie na najlepszą rolkę: „Elbląg – 780 lat rzemiosła i przemysłu w rolce”.

Elbląski przemysł to nie tylko Ferdynand Schichau i Franz Komnick. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby to właśnie oni zostali bohaterami Waszego krótkiego filmu. A może macie ochotę na nostalgiczną podróż do czasów Zamechu i Zakładów Wielkiego Proletariatu Mało? Cofnijcie się do czasów I Rzeczypospolitej i nakręćcie coś o „Smoku” – i nie mówimy tu o potworze z Krakowa, lecz o słynnym okręcie króla Zygmunta Augusta, który budowano w Elblągu!

Szybka ściąga z regulaminu (czyli jak nie dać się zdyskwalifikować):

Aby Wasze dzieło trafiło przed oblicze jury, musicie spełnić kilka prostych, ale bezwzględnych warunków:

Wiek i konto: Musisz mieć ukończone 13 lat oraz posiadać aktywne konto użytkownika w serwisie portEl.pl.

Czas i waga: Wasz filmik (format Reels/TikTok) może trwać maksymalnie 90 sekund i ważyć do 200 MB.

Limit szczęścia: Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 rolki. Potrójna szansa na sukces!

Najważniejsze – HASHTAGI: W opisie filmu muszą znaleźć się dwa hashtagi: #ElblagWRolce oraz #PrzemyslElblag. Zapomnisz o nich? Twoja rolka zniknie w otchłani Internetu szybciej niż elbląskie neony, bo brak tagów to automatyczna dyskwalifikacja!

Czego unikamy? Zero polityki, zero wulgaryzmów i żadnej reklamy Waszego prywatnego biznesu czy lokalu kuzyna. Stawiamy na kulturę, kreatywność i historyczną prawdę.

Jak wysłać? Logujecie się na portalu portEl.pl, wchodzicie w dział „Elbląg w rolce” i tam wrzucacie swoje dzieło z opisem i podpisem.

Kiedy? Czekamy na Wasze zgłoszenia od 6 lipca do 24 września 2026 roku. Ani dnia dłużej!

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Kto ocenia i gdzie rozdają nagrody?

Wasze produkcje weźmie pod lupę pięcioosobowe, surowe, ale sprawiedliwe jury. Będą oceniać pomysłowość, wykonanie i to, czy nie ściągaliście od innych (samodzielność przede wszystkim!).

Trzy najwyżej ocenione prace zgarną nagrody, a wielki finał i uroczyste ich wręczenie odbędzie się w auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (najpóźniej do 15 października 2026 r.). Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo – pilnujcie więc skrzynek powiązanych z kontem na portElu! Nagrodami są vouchery do jednego ze sklepów RTV/AGD, łączna pula to 1000 zł.

Smartfony w dłoń i do dzieła – czekamy na elbląskie hity!

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj.