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Zostań Spielbergiem elbląskiej historii! Kręć rolki!

 Elbląg, Zostań Spielbergiem elbląskiej historii! Kręć rolki!
fot. Czesław Misiuk

Masz czas do 24 września, żeby nakręcić film lepszy niż hollywoodzkie superprodukcje. Temat? Elbląskie fabryki, rzemiosło i genialne pomysły. Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar” i Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl zapraszają do udziału w kolejnym rolkowym konkursie.

Wystarczy smartfon, głowa pełna pomysłów i odrobina chęci. Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar”, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zapraszają do udziału w totalnie amatorskim i otwartym konkursie na najlepszą rolkę: „Elbląg – 780 lat rzemiosła i przemysłu w rolce”.

Elbląski przemysł to nie tylko Ferdynand Schichau i Franz Komnick. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby to właśnie oni zostali bohaterami Waszego krótkiego filmu. A może macie ochotę na nostalgiczną podróż do czasów Zamechu i Zakładów Wielkiego Proletariatu Mało? Cofnijcie się do czasów I Rzeczypospolitej i nakręćcie coś o „Smoku” – i nie mówimy tu o potworze z Krakowa, lecz o słynnym okręcie króla Zygmunta Augusta, który budowano w Elblągu!

 

Szybka ściąga z regulaminu (czyli jak nie dać się zdyskwalifikować):

Aby Wasze dzieło trafiło przed oblicze jury, musicie spełnić kilka prostych, ale bezwzględnych warunków:

  • Wiek i konto: Musisz mieć ukończone 13 lat oraz posiadać aktywne konto użytkownika w serwisie portEl.pl.
  • Czas i waga: Wasz filmik (format Reels/TikTok) może trwać maksymalnie 90 sekund i ważyć do 200 MB.
  • Limit szczęścia: Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 rolki. Potrójna szansa na sukces!
  • Najważniejsze – HASHTAGI: W opisie filmu muszą znaleźć się dwa hashtagi: #ElblagWRolce oraz #PrzemyslElblag. Zapomnisz o nich? Twoja rolka zniknie w otchłani Internetu szybciej niż elbląskie neony, bo brak tagów to automatyczna dyskwalifikacja!

Czego unikamy? Zero polityki, zero wulgaryzmów i żadnej reklamy Waszego prywatnego biznesu czy lokalu kuzyna. Stawiamy na kulturę, kreatywność i historyczną prawdę.

Jak wysłać? Logujecie się na portalu portEl.pl, wchodzicie w dział „Elbląg w rolce” i tam wrzucacie swoje dzieło z opisem i podpisem.

Kiedy? Czekamy na Wasze zgłoszenia od 6 lipca do 24 września 2026 roku. Ani dnia dłużej!

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Kto ocenia i gdzie rozdają nagrody?

Wasze produkcje weźmie pod lupę pięcioosobowe, surowe, ale sprawiedliwe jury. Będą oceniać pomysłowość, wykonanie i to, czy nie ściągaliście od innych (samodzielność przede wszystkim!).

Trzy najwyżej ocenione prace zgarną nagrody, a wielki finał i uroczyste ich wręczenie odbędzie się w auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (najpóźniej do 15 października 2026 r.). Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo – pilnujcie więc skrzynek powiązanych z kontem na portElu! Nagrodami są vouchery do jednego ze sklepów RTV/AGD, łączna pula to 1000 zł.

Smartfony w dłoń i do dzieła – czekamy na elbląskie hity!

 

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj.


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