Czwartkowa sesja jazzowa

Klub Środowisk Twórczych serdecznie zaprasza w czwartek, 15 września, na kolejną sesję jazzową. Tym razem energetyczne trio, czyli: Antoni Borycki na pianinie, Kamil Hajduk na kontrabasie i Michał Korsak na perkusji.

Na ten wieczór zapowiedzieli się też inni artyści. Nowe utwory, nowe aranżacje do posłuchania w ten czwartek. To prawdopodobnie ostatnia sesja we wrześniu. Zaplanowanie kolejnych terminów wiąże się z pozyskaniem funduszy i w tej chwili klub nie jest w stanie ich podać.

Czwartek 15 września, godz. 19. Wstęp wolny, ale mile widziane wpłaty do skarbonki, które służą dofinansowaniu jazzowych wieczorów.