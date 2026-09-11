Czy w Prusach nastał już Boży Pokój

Czy historia rodziny Odoniców znalazła szczęśliwe zakończenie? Tomasz Stężała spotkał się z czytelnikami, prezentując piąty tom pruskiej sagi pt. „Boży pokój”.

Spotkanie autorskie z Tomaszem Stężałą, autorem pruskiego cyklu o podboju Prus przez Zakon Krzyżacki, odbyło się w filii Biblioteki Elbląskiej. Pretekstem była piąta część pruskiej sagi pt. „Boży pokój” opowiadająca o dalszych losach rodziny Odoniców.

Licznie zgromadzona publiczność zwróciła uwagę na ścianę czytelni, którą przyozdobiono dwiema tarczami. Jedna z nich, z napisem „Soli Deo Gloria” („Jedynemu Bogu cześć i chwała”) miała osobiste znaczenie dla autora.

- Jest to tarcza charakterystyczna dla tych ziem, tak zwana pawęż pruska, pojawia się mniej więcej w XIII wieku. Widzimy ją potem w armiach polskich, litewskich. Całą północną Polskę objeździłem z tą tarczą – wyjaśnił Tomasz Stężała.

Autor przypomniał dawne dzieje Elbląga oraz poprzednie części cyklu: „Wojny bogów”, „Buntu starych bogów”, „Łaski i gniewu bogów” oraz „Przekleństwa od bogów” oraz losy rodziny Odoniców na tle podboju Prus przez Zakon Krzyżacki. Autor przypomniał głównego bohatera - Odona oraz jego rodzinę, których losy toczą się na tle historii podboju Prus przez Zakon Krzyżacki.

- Chciałem pokazać jak powstawało nasze miasto – mówił autor. - Przekopując się przez źródła, dokumenty, stwierdziłem, że jest to niezwykle fascynujące, dlatego właśnie, że jest to nieznana historia. I mnie, jako autorowi, daje to mnóstwo możliwości, bo z jednej strony mamy sporo faktów, miejsc, dat, na których można się oprzeć, ale z drugiej strony mamy wokół tych wysp całe morza i oceany pustki. Jak zaczynam coś pisać, mam pewien pomysł ogólny. Siadam na przykład o godzinie 17 i o 19 mam coś, o czym nie pomyślałem. Teraz jestem już na emeryturze, także mam czas na pisanie.

Warto zwrócić uwagę na okładki książek. W dobie wylewającej się zewsząd grafiki „made in AI” okładki książek elbląskiego autora wychodzą spod ludzkiej ręki.

(fot. Paulina Mrozik)

- Robi je mój kolega ze sztumskiego bractwa rycerskiego. To nie jest żadne AI, to jest człowiek, który ma boży dar, który potrafi tworzyć – zaznaczył autor „Bożego Pokoju” i rekonstruktor w Elbląskim Bractwie Historycznym.

Co dzieje się z Odonicami w piątej części cyklu i czy w Prusach zapanuje w końcu Boży pokój, nie będziemy zdradzać? Zachęcamy do samodzielnej lektury – książka jest dostępna w Bibliotece Elbląskiej.

Historia rodziny Odoniców jest gotowym scenariuszem na film lub grę komputerową. Średniowieczny klimat RPG cieszy się dużym zainteresowaniem graczy i mógłby być doskonałą promocją naszego miasta.