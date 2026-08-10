Dagna & Rodriguez - koncert na platformie

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na koncert na rzece Elbląg. W ramach cyklu muzycznego Rockfin Float Music 15 sierpnia wystąpi zespół Dagna & Rodriguez.

Rockfin Float Music co seria letnich muzycznych spotkań, które realizowane są na rzece Elbląg z wykorzystaniem pływającej platformy SK Co Jest? W zależności od muzyki i charakteru spotkania platforma pełniąca funkcję sceny muzycznej w czasie koncertu pływa między mostami lub stoi przycumowana do nabrzeża. W przypadku bardzo niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu) koncerty przenoszone są pod dach znajdującej się na nabrzeżu Caffee Przystań.

Po lipcowym spotkaniu z noise rockową grupą Worms of Senses, zapraszamy na bardziej stonowane muzyczne doświadczenia. Tym razem na platformie pojawi się wiolonczela i przeróżne instrumenty perkusyjne oraz muzyczne przeszkadzajki z różnych stron świata - didgeridoo, flet czy kalimba. Zespół tworzą Dagna Krauze i Sławomir "Rodriguez" Porębski. Wspólnie tworzą muzyczną opowieść inspirowaną Czterema Żywiołami, pełną improwizacji i niepowtarzalnych brzmień. Oboje są muzykami z wieloletnim doświadczeniem. Dagna ukończyła studia muzyczne w Poznaniu i wróciła na stałe do Elbląga. Koncertuje solo i w kooperacjach w całej Polsce. Bierze udział w projektach Dosello oraz Dagna & Rodriguez. W 2025 nagrała z przyjaciółmi debiutancki album "EL CELLO ~ muzyka miasta", który dźwiękowo eksploruje atrakcje i bliskie jej miejsca w Elblągu. Rodriguez na scenie występuje od 40 lat z wieloma składami, których był współzałożycielem lub liderem, np.: No Limits, Leszcze, Ikenga i inne. Zawodowo jest pedagogiem specjalnym, arteterapeutą, instruktorem muzycznym pracującym z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Koncert Dagna & Rodriguez

15 sierpnia (sobota) 2026 godz. 18:00

platforma na rzece Elbląg - Przystań Grupa Wodna (ul. Wybrzeże Gdańskie 12)

wstęp wolny

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?