„Do dzieła!” – Noc Bibliotek w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej

Już w najbliższy piątek, 17 października, Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na wyjątkową Noc Bibliotek 2025 pod hasłem „Do dzieła!” – pełną kreatywności, inspiracji i dobrej energii! Tego wieczoru biblioteka zamieni się w przestrzeń sztuki, technologii i rękodzieła, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Do ARCYdzieła! – sztuka, historia i wyobraźnia

(wypożyczalnia – parter)

Na parterze biblioteki czeka przestrzeń dla miłośników sztuki i historii. Uczestnicy stworzą własne wizje zamku krzyżackiego w Elblągu, korzystając z farb, pasteli i kredek.

Dodatkową atrakcją będzie malowanie „Kamieni dobrych myśli” – kolorowych talizmanów pełnych pozytywnej energii. Nie trzeba być artystą – wystarczy ciekawość, odrobina wyobraźni i chęć tworzenia!

Do RĘKOdzieła! – kreatywność w Twoich rękach

(czytelnia – I piętro)

Na pierwszym piętrze królować będzie rękodzieło! Uczestnicy warsztatów „Do RĘKOdzieła!” stworzą własne breloki, pompony, zakładki, plecionki i pachnące saszetki z lawendą. Nie zabraknie też degustacji domowych wypieków. To doskonała okazja, by się zrelaksować, porozmawiać i odkryć, jak wiele radości daje tworzenie czegoś własnymi rękami.

Do CYBERdzieła! – technologia i emocje

(Wydział Wspomagania Edukacji – I piętro)

Wejdź do świata, w którym technologia spotyka wyobraźnię! Załóż gogle VR i przekrocz granicę między rzeczywistością a światem sztuki – tu możesz nie tylko oglądać dzieło, ale stać się jego częścią.

W strefie LEGO najmłodsi zbudują emocje z klocków, rozwiążą kodowe zadania i podejmą kreatywne wyzwania rozwijające wyobraźnię i logiczne myślenie. Nauka, zabawa i technologia – wszystko w jednym!

Spotkanie autorskie z prof. Wojciechem Maksymowiczem

(18:10–19:00, sala konferencyjna, III piętro)

Jednym z głównych punktów programu będzie spotkanie autorskie z prof. Wojciechem Maksymowiczem, autorem książki „Inni”. Spotkanie poprowadzi Magdalena Madeja – mama adopcyjna, autorka książki „Łóżeczko, z którego wyjęłam miłość” i samorządowiec. To wyjątkowa okazja, by porozmawiać o człowieczeństwie, empatii i różnorodności.

Noc Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej to wyjątkowy wieczór pełen inspiracji, wyobraźni i twórczej energii. Zapraszamy wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych – by wspólnie odkryć, jak wiele dzieje się w bibliotece po zmroku. Przyjdź, zainspiruj się i przekonaj się, że naprawdę każdy może wejść do dzieła!

Harmonogram Nocy Bibliotek 2025

- 18:00 – Otwarcie i przedstawienie programu (III piętro)

- 18:10–19:00 – Spotkanie autorskie z prof. Wojciechem Maksymowiczem (III piętro)

- 18:10–21:00 – Warsztaty:

Do (ARCY) dzieła! – malarstwo i kamienie dobrych myśli (parter)

Do (CYBER) dzieła! – VR i LEGO (I piętro)

Do (RĘKO) dzieła! – rękodzieło, lawendowe saszetki, naturalne wyroby (I piętro)