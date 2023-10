Dołącz do Chóru Cantata! 

Śpiewasz pod prysznicem? A może nie możesz powstrzymać się kiedy usłyszysz swój ulubiony utwór w radiu i uwalniasz głos śpiewając razem ze swoim idolem?

To dla Ciebie znak, że muzyka nie jest Ci obojętna. Musisz coś z tym zrobić!

Jest takie miejsce w Elblągu, gdzie spotkasz ludzi, którzy mają tak samo jak Ty! To Chór Cantata!

Dla nas każdy głos jest na wagę złota!

Chór jest jak orkiestra, z tą różnicą, że naszym instrumentem są struny głosowe, które wraz ze strumieniem powietrza i przestrzenią rezonansową stanowią ludzki „instrument głosowy” i odpowiadają za indywidualne brzmienie każdego głosu.

To indywidualne brzmienie odrębnych głosów, które w pewnym momencie stają się jednością nadają każdemu chórowi swoje własne, unikatowe brzmienie.

Artur Andrus w jednym ze swoich utworów śpiewa:

Zamiast bać się czarnej dziury,

Lękać się imperium zła,

Ludzie, ludzie zakładajmy chóry,

Wszędzie gdzie się da.

My nie nakłaniamy do zakładania chóru, bo to wcale nie łatwa sprawa, ale zachęcamy do przyjścia na przesłuchanie otwarte do Chóru Cantata!

Chór to miejsce dla ludzi, którzy po prostu kochają muzykę, a jak mówią badania naukowe przynależność do chóru może być czynnikiem wpływającym pozytywnie na postrzeganie rzeczywistości i poprawiające samopoczucie.

Wszystkich chętnych miłośników muzyki zapraszamy, żeby wstąpić do chóru Cantata. Wystarczy przyjść na przesłuchania, które odbędą się w najbliższą środę (18 października) oraz w czwartek (19 października) od godz. 18 w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu (dawna EUH-E) przy ul. Lotniczej 2.

Zapraszamy Panie i Panów!

Wiek nie gra roli!

Warto zebrać się na odwagę. Gwarantujemy wspaniałą muzyczną przygodę i rozwój wokalnych umiejętności. Znajomość nut nie jest wymagana - nauczysz się podczas prób, liczą się przede wszystkim zaangażowanie i pasja.

Aby zapoznać się z działalnością chóru, zapraszamy na nasz facebookowy profil, a w przypadku pytań dotyczących naboru zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 505 172 665