Platforma dla Światowida

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” ogłosiło przetarg na wykonanie nowoczesnej cyfrowej platformy. Będzie służyła m. in. do prezentacji działań Regionalnej Pracowni Digitalizacji, a co za tym idzie – dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

Jak już informowaliśmy na naszych łamach pod koniec lutego, Światowid chce stworzyć dużą platformę internetową, wartość projektu to szacunkowo ok. 600-800 tys. zł. - Przedmiotem wykonania zamówienia jest zrealizowanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu nowego Portalu internetowego, służącego do prezentacji zasobów dziedzictwa kulturowego woj. warmińsko–mazurskiego i udostępniającego nowe e-usługi. Portal będzie bazował na zasobach zdigitalizowanych przez Regionalną Pracownię Digitalizacji Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, które są obecnie prezentowane pod adresem www.cyfrowewm.pl. Portal ten ma być zintegrowany z systemem bazodanowym, który będzie źródłem danych dla portalu – czytamy w dokumentacji postępowania. Realizacja zamówienia ma się odbyć w czterech etapach, od analizy przedwdrożeniowej po okres gwarancyjny wynoszący 60 miesięcy. Nie licząc tej gwarancji, na samą realizację zadań wykonawca ma 40 tygodni. Kryteria brane pod uwagę w tym przetargu to cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.). Termin składania ofert upływa 20 maja.

