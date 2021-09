Dwie wystawy z pamięcią w tle

Feerie Zbigniewa Książkiewicza i Terytoria Filipa Wierzbickiego-Nowaka – to dwie nowe wystawy w Centrum Sztuki Galerii EL, których wspólny mianownik to pamięć. Wernisaż prac odbył się wczoraj (9 września). Zobacz zdjęcia.

Na pierwszym piętrze galerii zawisły prace śp. Zbigniewa Książkiewicza. Przypomnijmy, że jedną z najbardziej charakterystycznych prac artysty jest forma przestrzenna „Ikar” stojąca dziś u zbiegu ul. Płk. Dąbka i Piłsudskiego, która zyskała też popularną nazwę „Batman”.

Na wystawie można obejrzeć mniej znane prace Zbigniewa Książkiewicza, nie zabrakło akwareli i rysunków, również niedokończonych.

- Wpadliśmy do Elbląga na krótko, a zostaliśmy na stałe - wspominała Halina Różewicz-Książkiewicz, żona zmarłego artysty. Przyznała, że jednym z powodów pozostania w Elblągu była obecność innych twórców, a także rozwijająca się działalność Galerii EL. Podkreślała, że jej mąż miał bardzo rozległe zainteresowania, tworzył m. in. prace związane... z wojskiem. - Tak się zdarzyło, że służył w wojsku przed studiami, został powołany na 2 lata – opowiadała Halina Różewicz-Książkiewicz. Wspominała też okres pracy Zbigniewa Książkiewicza jako projektanta form przemysłowych w elbląskim „Plastyku”.

Wystawa, jak podkreśla tekst kuratorski, ma na celu przypomnienie ważnej postaci lokalnego środowiska artystycznego, jaką jest Zbigniew Książkiewicz. Pamięć jest też istotnym aspektem wystawy Terytoria, jaką zaprezentował Filip Wierzbicki-Nowak.

- Wystawa na pierwszym piętrze galerii dotyczy pamięci o zmarłym 25 lat temu artyście. Druga, Terytoria Filipa Wierzbickiego-Nowaka, opowiada o wymiarach ludzkiej pamięci, co autor stara się przedstawić w sposób wizualny – podkreślał Stanisław Małecki z Centrum Sztuki Galerii EL.

Dr Filip Wierzbicki-Nowak jest adiunktem na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, jego prace były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

- Jestem zaszczycony, że mogę pokazać swoje realizacje w tak wspaniałym miejscu – mówił o Galerii EL i Elblągu artysta. - Zarówno galeria jak i miasto są bardzo ciekawą strukturą. Starałem się, by cała tkanka miasta w jakiś sposób zafunkcjonowała w mojej pracy – podkreślił.

Artysta zaznacza, że dąży do tego, aby jego prace wchodziły w interakcje z tymi, którzy je oglądają. Odwołuje się też do nurtu site-specific, a więc realizowania prac artystycznych mających funkcjonować w określonym miejscu, korespondujących z otoczeniem.

Filip Wierzbicki-Nowak swoje prace wykonuje m. in. na płytach lustrzanych. Przypominają mapy kartograficzne i są swego rodzaju mapami wspomnień.

- Prace nabierają nowych wartości pod wpływem światła, pod wpływem zmieniającego się otoczenia – mówi artysta. - Powstały już kilka lat temu, są zapisem zarówno moich wspomnień, jak i zainteresowań mitami kosmogonicznymi. Przeplatają się tu wspomnienia z dzieciństwa wymieszane są z aktualnymi wydarzeniami. To prace warstwowe i należy ją odczytywać właśnie warstwami – podkreśla Filip Wierzbicki-Nowak. Zaznacza, że jego realizacje to prace, nad którymi działania nie zamykają się w jakimś konkretnym momencie. Ich zadaniem jest to, by żyły i zmieniały się. Stąd wykorzystanie w nich materiałów, które są łatwo narażone na zniszczenie, jak szkło czy papier.

- Bardzo ważna jest także interakcja widza z moimi pracami. Lubię, gdy ludzie się odbijają w tych pracach, gdy mają one w sobie ich kawałek – podkreśla artysta. - Na tę wystawę wybrałem te prace, które będą współgrały z podominikańskim kościołem, jakim jest Galeria EL – dodaje. - Chciałem dokonać pewnej gry, która będzie sprawiała, że docenimy jeszcze bardziej potęgę tej zdesakralizowanej świątyni – tłumaczy. Podkreśla, że duże wrażenie w Elblągu wywiera na niego historia miasta i to, jak tak historia przekłada się na wygląd Elbląga, choćby obudowanej w myśl zasady retrowersji starówki.

Obie wystawy można oglądać w Centrum Sztuki Galerii EL do 3 października.