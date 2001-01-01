Dyktando w CSE „Światowid” znów przed nami

Październik w Elblągu zapowiada się pod znakiem językowych emocji. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu już po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie, którego stawką jest tytuł Najlepszego Warmińsko-Mazurskiego Ortografa 2025. To doskonała okazja, by sprawdzić swoje umiejętności, zmierzyć się z pułapkami polskiej ortografii i poczuć ducha zdrowej rywalizacji.

Dyktanda adresowane są do czterech grup wiekowych:

- uczniów szkół podstawowych (klasy V–VI oraz VII–VIII),

- uczniów szkół ponadpodstawowych,

- dorosłych – wszystkich pasjonatów języka polskiego, niezależnie od profesji i zainteresowań.

Każdą szkołę lub instytucję reprezentuje trzyosobowa drużyna. Zespoły, które najlepiej poradzą sobie z ortograficznymi wyzwaniami, zdobędą miejsca w swojej kategorii, a trzy najlepsze z każdej kategorii awansują do finału. To właśnie tam rozstrzygnie się, kto zdobędzie tytuł ortograficznego mistrza Warmii i Mazur.

Pierwszy etap zmagań odbędzie się 22 października 2025 r. w Galerii Nobilis (II piętro) CSE „Światowid” w Elblągu. Rozpoczęcie dyktand zaplanowano na godz. 9:00, zgodnie z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe. Wielki finał odbędzie się kilka dni później – 27 października.

Jak się zgłosić? Wystarczy wypełnić formularz i dostarczyć go do 12.10.2025 r.:

- osobiście lub pocztą na adres: Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg,

- e-mailem na adres: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl.

Uczniowie niepełnoletni muszą dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (formularz dostępny w regulaminie).

CSE „Światowid” w Elblągu serdecznie zaprasza – nie przegap tej okazji!