Dyplomy 2025 w Kamieniczkach Elbląskich

W piątek, 1 sierpnia, o godz. 18 w Kamieniczkach Elbląskich przy u. św. Ducha, odbędzie się wernisaż Dyplomy 2025. To wystawa prac dyplomowych uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, która odbywa się już po raz czternasty.

W ostatniej klasie Liceum Sztuk Plastycznych uczennice i uczniowie realizują rozbudowaną plastyczną prezentację pod okiem nauczycieli przedmiotów artystyczno-zawodowych. Szkoła kształci w specjalizacjach: technik graficznych, fotografii i filmu.

- Na wystawie zgromadzano wybrane dyplomy absolwentów. Składa się na nią grafika artystyczna wykonana tradycyjnym, manualnym warsztatem w oparciu o matryce graficzne /linoryt, serigrafia/; zadania z pracowni projektowania graficznego łączą świat analogowy z cyfrowym w ilustracji, składanych publikacjach, plakacie. Fotografia artystyczna mobilizuje autorki do panowania nad obrazem analogowo z ograniczeniem manipulacji cyfrowych – informuje Katarzyna Swoińska, nauczyciel z LSP w Gronowie Górnym. - Ponadto prezentujemy to, o w kształceniu artystycznym jest na pierwszym miejscu: to rysunek, malarstwo i rzeźba.

Dyplomy w szkołach artystycznych, jak dodaje Katarzyna Swoińska, to dialog z otaczającym światem, pytania i odpowiedzi o rzeczywistości. - Tu można dowiedzieć się co w nas i obok nas się dzieje, zmienia, tu możemy zobaczyć rzeczy oczywiste w nowej odsłonie. To spojrzenie pokolenia, które staje się dorosłe i wyrusza w świat. Warto przy okazji tej wystawy przystanąć i sprawdzić co zachwyca, co inspiruje – dodaje nauczycielka z liceum.

Wernisaż Dyplomy 2025 odbędzie się w piątek, 1 sierpnia o godz. 18 w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha. Wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 24 sierpnia i jest możliwa jest dzięki uprzejmości i wsparciu Miasta Elbląga. Odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta.