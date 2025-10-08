Dzień Gier Planszowych w Kostce

10 października obchodzimy Dzień Gier Planszowych – coroczne święto wszystkich miłośników planszówek. Celem tego dnia jest popularyzacja gier planszowych jako formy rozrywki rozwijającej intelekt, wspierającej budowanie relacji międzyludzkich i integrującej pokolenia.

Z tej okazji w naszej najbardziej „rozplanszówkowanej” filii bibliotecznej Kostka będziemy świętować i oczywiście grać w planszówki. Zapraszamy do wspólnej zabawy, odkrywania nowych tytułów i przypomnienia sobie, jak wartościowy może być wspólnie spędzony czas przy stole.

Gramy w godz. 17:00- 21:00. Zapraszamy!

Filia nr 5 Kostka mieści się przy ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa). Tel.: (55) 626 60 95