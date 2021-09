Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zakończył największą inwestycję w swojej historii. Wszystkich zainteresowanych zmianami oraz nową ofertą kulturalną, zapraszamy 16 września (czwartek) na Dzień Otwarty „Światowida”. W programie m.in. warsztaty, pokazy filmowe, wykłady, zajęcia taneczne oraz wernisaż prac Bogdana Gromadzkiego. Dzień Otwarty zakończy koncert Yagi Kowalik w repertuarze PIAF, GRECO, AZNAVOUR. Wstęp na wszystkie wydarzenia i warsztaty jest bezpłatny. Zapraszamy!

16 września przez cały dzień w „Światowidzie” będzie tłoczno i gwarno. Nasz Dzień Otwarty podzieliliśmy na dwie części. Do południa zapraszamy grupy zorganizowane, przedszkolaków oraz uczniów z elbląskich szkół podstawowych i średnich. Popołudniowa oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych w każdym wieku, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Dzień Otwarty „Światowida”, będzie okazją do zapoznania się z nową ofertą zajęć i warsztatów, do poznania instruktorów i zapisania się na wybrane zajęcia oraz do zobaczenia jak wyglądają nowe sale i pracownie artystyczne.

O godz. 19.00 otworzymy wystawę prac Bogdana Gromadzkiego „Fantasmagorie i dziwotwory” a o godz. 19.30 odbędzie się koncert Yagi Kowalik w repertuarze PIAF, GRECO, AZNAVOUR. Brawurowa interpretacja piosenek oraz oprawa muzyczna koncertu przeniosą widzów w świat paryskiej artystycznej bohemy. Dzień Otwarty „Światowida” będzie także okazją do zobaczenia pracy instytucji od kuchni. Zapraszamy do poznania pracy działów CSE „Światowid”, w tym pracy redakcji „Światowida”. Zabawy z kamerą, wywiady, mini studio telewizyjne – to wszystko czeka na chętnych w wieku 10-13 lat. Swoje tajemnice odkryje także Kino Światowid. Na chętnych czekają pokazy filmowe oraz prezentacja historii elbląskich kin.

Wstęp na wszystkie wydarzenia i warsztaty jest bezpłatny, na część wydarzeń obowiązują zapisy. Szczegóły w poniższym programie:

DZIEŃ OTWARTY CSE „ŚWIATOWID” 16.09.2021 (czwartek)

Zwiedzanie Światowida

Po dwóch latach intensywnych prac „Światowid” zaprasza do poznania nowych przestrzeni. W ramach rozbudowy powstała trzecia sala kinowa, nowe pracownie plastyczne i przestrzenie wystawiennicze. Zapraszamy na oprowadzanie w godz.: 16.00, 16.45, 17.30, 18.15. Zbiórka chętnych w holu głównym. Zwiedzanie trwa ok. 30 minut.

Rozwijaj pasje w Światowidzie!

Warsztaty plastyczne

godz. 17.00 – 18.00

- warsztaty z malarstwa, pracownia malarska, grupa wiekowa 10-13 lat

- warsztaty z ceramiki dla dorosłych, pracownia fusingu

- warsztaty z tkactwa dla dzieci i młodzieży, pracownia tkacka, grupa wiekowa 10-13 lat

- warsztaty ogólnoplastyczne dla dzieci, dziecięca pracownia plastyczna, grupa wiekowa 6-11 lat

godz. 18.30 – 20.00

- warsztaty z malarstwa dla dorosłych, pracownia malarska

- warsztaty z tkactwa dla dorosłych, pracownia tkacka

Liczba miejsc ograniczona, zapisy: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl, tel. 55 611 20 59.

Sekcja wokalna

16.00 – 17.00 przesłuchania do grupy wiekowej 6-10 lat, sala muzyczna

17.00 – 18.00 przesłuchania do grupy wiekowej 11-14 lat, sala muzyczna

Liczba miejsc ograniczona, zapisy: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl, tel. 55 611 20 59.

Ze sztuką przez świat (wykład „Sztuka i kultura Włoch” połączony z warsztatami plastycznymi)

godz. 17:00 – 18:15, miejsce sala muzyczna, grupa wiekowa 8-12 lat.

Liczba miejsc ograniczona, zapisy: agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl, tel. 55 611 20 89.

Przyjdź i zacznij przygodę z tańcem!

Zajęcia otwarte dla chętnych - sala widowiskowo – sportowa CSE „Światowid”

godz. 17.00 – 17.20 – zajęcia taneczne – Rytmika – dzieci 3-4 lata

godz. 17.20 – 17.30 – pokaz par EKT „Jantar”

godz. 17.30 – 17.50 – zajęcia taneczne – taniec towarzyski – dzieci 5-9 lat

godz. 17.50 – 18.00 – pokaz zespołu tańca nowoczesnego - „Blefik”

godz. 18.00 – 18.20 – zajęcia taneczne – hip-hop – dzieci 7-11 lat

godz. 18.20 – 18.30 – pokaz gimnastyczek

Kino Światowid - świat dobrego kina

godz. 15.00 – pokaz filmu z audiodeskrypcją, Sala Studyjna

godz. 17.00 – 18.00 Amatorski Klub Filmowy - prezentacja dokonań oraz nabór do sekcji, Sala Studyjna

godz. 17.00 – 17.45 Akademia Wychowania Filmowego - wykład o historii kina w tym historia kin elbląskich, Sala Kameralna

Zwiedzanie Kina Światowid dla chętnych w godz. 16.30, 17.00, 17.30, 18.00. Zwiedzanie trwa ok. 15 minut. Liczba miejsc ograniczona, zapisy: aleksandra.bielska@swiatowid.elblag.pl,

natalia.piotrowska@swiatowid.elblag.pl, tel. 55 611 20 56.

Stań w szranki z ortografią!

Dyktando o tytuł Najlepszego Ortografa, Scena na Piętrze

godz. 16:30 – 17:15 (szkoły ponadpodstawowe), 17:30 – 18:15 (dorośli)

Liczba miejsc ograniczona, zapisy: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl, tel. 55 611 20 89

Odkryj dziennikarską pasję

godz. 16:00 – 17:00 hol główny – Światowid TV - praca redakcji od kuchni; zabawy z kamerą, wywiady, mini studio telewizyjne, umiejętność pisania tekstu, grupa wiekowa 10-13

Liczba miejsc ograniczona, zapisy: kamil.czyzak@swiatowid.elblag.pl tel. 55 611 20 53

Wirtualna podróż w przeszłość – przenieś się w czasie!

godz. 16:30 – 17:30 – Wirtualny turniej strzelania z łuku

godz. 17:45 – 18:45 – "Sarmackie wędrówki" w wirtualnej rzeczywistości - premierowa prezentacja aplikacji tel.

Liczba miejsc ograniczona, zapisy: rpd@swiatowid.elblag.pl

„Fantasmagorie i dziwotwory” - wernisaż prac Bogdana Gromadzkiego

godz. 19.00, Galeria Na Balkonach, II piętro CSE „Światowid” – wstęp wolny

Prace Bogusława Gromadzkiego przenoszą do innego świata, oczarowują. Śmiało można powiedzieć, że jest to artysta nie z tej ziemi. Bogusław Gromadzki w swojej twórczości, już od najmłodszych lat, szukał nowych środków wyrazu i realizacji własnych pomysłów. To wszystko zobaczymy na wystawie „Fantasmagorie i dziwotwory”.

Koncert Yaga Kowalik w repertuarze ...PIAF GRECO AZNAVOUR

godz. 19.30 – Duża Sala Kina Światowid. Wstęp wolny, wejściówki do odbioru w kasie CSE „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30.

Koncert ten to prezentacja najpiękniejszych i najbardziej znanych przebojów takich artystów estrady francuskiej jak: Edith Piaf, Juliette Greco czy Charles Aznavour. Yaga Kowalik związana jest artystycznie z Francją gdzie artystka nagrała płytę, a także koncertowała w takich miejscach jak "Teatr Essaion" w Paryżu oraz w paryskich kabaretach. Brawurowa interpretacja piosenek oraz oprawa muzyczna koncertu "przenoszą" słuchaczy w świat paryskiej, artystycznej bohemy.