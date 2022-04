Dziesięć dni pełnych muzyki. Elbląg Music Masterclass

Liczne kursy dla artystów, ale też koncerty dla melomanów – to wszystko od 1 do 10 lipca będzie się działo (a może raczej „grało”) w Elblągu. O Elbląg Music Masterclass rozmawiamy z jego pomysłodawczynią Karoliną Nowotczyńską, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

- Gdybyśmy mieli powiedzieć, czym jest Elbląg Music Masterclass w pigułce, to byłoby to...

- Nie jest to łatwe, bo na całe wydarzenie składa się wiele elementów. Przede wszystkim są to kursy muzyczne – dla młodych muzyków i dla wszystkich, którzy nadal chcą się kształcić pod okiem wybitnych profesorów. Nie ma ograniczenia wiekowego, zarówno dzieci, jak i absolwenci szkół muzycznych mogą się zgłaszać. Kursy zostaną poprowadzone dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, dyrygentów i zespołów kameralnych. Uczestników wybieramy na podstawie przesłanych życiorysów. Dodatkowo wydarzenie obejmuje konkurs oraz liczne koncerty i dodatkowe warsztaty.

- Skąd pomysł, by orkiestra, konkretnie Elbląska Orkiestra Kameralna, organizowała kursy muzyczne?

- Wydaje mi się, że jesteśmy jedyną orkiestrą, która organizuje takie wydarzenie. Dodam, że organizacja takiej inicjatywy w ramach naszej instytucji, a nie np. fundacji, jest z punktu widzenia koniecznej do przejścia biurokracji czy podatków dużym wyzwaniem. Z drugiej strony jako EOK mamy możliwość zapewnienia choćby lekcji dla dyrygentów z całą orkiestrą. To zdarza się rzadko, dyrygenci zwykle mogą ćwiczyć wyłącznie z pianistą…

- Do udziału w projekcie zaprosiliście znanych pedagogów, osobistości ze świata muzyki.

- Jeśli chodzi o skrzypce, zajęcia poprowadzi znany na całym świecie Igor Petrushevski z Serbii, a także Mariusz Patyra, „współczesny Paganini”. Doskonałego wiolonczelisty Marcina Zdunika, z którym wiele razy współpracowaliśmy jako EOK, również nie trzeba przedstawiać. Znany m.in. z Kwartetu Śląskiego Marek Czech poprowadzi zajęcia dla altowiolistów. Natomiast dyrygenci będą pracować pod okiem Anna Duczmal-Mróz z orkiestry Amadeus z Poznania.

Ciekawie zapowiada się także to, co zaproponują Dawid i Jakub Lubowicz, to znaczy warsztaty z improwizacji jazzowej. Anna Wandtke-Wypych poprowadzi z kolei zajęcia związane z rozwojem kariery czy radzeniem sobie ze stresem... Dodajmy, że Elbląg Music Masterclass to warsztaty nie tylko dla solistów, bo pod okiem Bogny Czerwińskiej-Szymuli będą mogły kształcić się także zespoły kameralne...

- Elbląg Music Masterclass to także konkurs dla uczestników warsztatów...

- ... jest to innowacyjne rozwiązanie. Młodym muzykom zależy przede wszystkim na tym, żeby grać. Dlatego doszłam do wniosku, że najbardziej satysfakcjonującą nagrodą dla zwycięzców będzie możliwość zagrania koncertu przed publicznością razem z profesjonalną orkiestrą, a takich okazji dla młodych muzyków nie ma zbyt wiele.

- A skoro o publiczności mowa, to jak z tego wydarzenia będą mogli skorzystać elblążanie, melomani?

- Elbląg Music Masterclass to również koncerty, a tych będzie przynajmniej siedem. 3 lipca, podczas pierwszego, inauguracyjnego koncertu, wystąpią profesorowie i wykładowcy. 10 lipca, na zakończenie, wystąpią instrumentaliści, którzy wygrają wspomniany już konkurs. Zaznaczmy w tym miejscu, że z przyczyn organizacyjnych najlepszy dyrygent będzie mógł poprowadzić koncert w przyszłości. Nie możemy dzisiaj obiecać, że wszystkie koncerty Elbląg Music Masterclass będą bezpłatne, ponieważ jestem na etapie szukania sponsorów. Bezpłatny wstęp będzie na pewno obowiązywał na cztery recitale uczestników kursów. Mam też nadzieję, że całe wydarzenie uda się rozszerzyć o koncerty w Starym Polu i Pasłęku, gdzie wystąpi z nami Katarzyna Zawada z muzyką Anny German.

- Czy jako organizatorzy Elbląg Music Masterclass i doświadczeni muzycy sami chcielibyście wziąć udział w takich warsztatach?

- Tak, zaproponowałam tę inicjatywę właśnie dlatego, że gdy byłam uczennicą, brakowało mi takich możliwości. Szukałam takich kursów, także za granicą, co jednak wiązało się z ogromnymi kosztami. Cieszę się, że teraz możemy ułatwić innym muzykom spotkanie z uznanymi artystami i pedagogami oraz umożliwić występ z profesjonalnym zespołem. Jako dziecko marzyłam o takim wydarzeniu i wiem, że jest to niezwykle cenne.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.