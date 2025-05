Klasyka motoryzacji

- Różnorodność samochodów, które przyjechały do nas ogromna. Produkcji polskiej, krajów z byłego bloku wschodniego, z Europy Zachodniej z USA. Wybór ogromny - mówił Adam Michałek z Elbląskich Klasyków, jeden z organizatorów wydarzenia. - Najstarsze z lat 60. ubiegłego wieku. Jest kilka samochodów, które pierwszy raz do nas przyjechały. Warto zobaczyć.

Spacerujemy więc po parkingu ma którym królują samochody z czasów, kiedy pojazd służył głównie do przemieszczania się od punktu A do punktu B. I nie wszyscy mogli sobie na samochód pozwolić. Już szybciej na motocykl, których kilka mijamy. Za chwilę widzimy kultowy samochód okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej: Syrenę (zwaną też w niektórych kręgach Skarpetą“.

Idziemy dalej. Oglądamy fiaty 125p (zwane dużymi fiatami w odróżnieniu od małych czyli 126p.). Maluchów też kilka na parkingu pod Górą Chrobrego zaparkowało. Legenda głosi, że takich samochodzie czteroosobowa rodzina jeździła wraz z wyposażeniem na dwutygodniowy urlop. Mijamy, trabanty (zwane też mydelniczkami) , skody, mercedesy...

Mijamy samochody w barwach pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji... Charakterystyczne malowanie przyciąga widzów, chociaż chyba każdy samochód jest „okupowany“ przez zainteresowanych. Nasze zainteresowanie budzi wóz strażacki.

- Mercedes 409 z 1972 roku Oryginalny wóz strażacki. Silnik benzynowy 2300 pojemności, gaźnik, czterobiegowa skrzynia biegów - mówi Marek Karpiuk, właściciel samochodu - Z puntu widzenia przepisów to jest ciężarówka, trzeba wiec mieć kategorię C, żeby go prowadzić. Nie ma żadnej wygody jak np wspomagania kierownicy. Z wyposażenia pożarniczego ma pompę. Sprawna, ale brakuje do niej sprzęgła. Były właściciel szuka...