Spadek. I co dalej?

Pieniądze na podgrzewaną murawę przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie Olimpii Elbląg? - z taką propozycją do prezydenta Elbląga wystąpił zarząd Olimpii Elbląg. Na wczorajszej konferencji prasowej Mateusz Kosiński, członek zarządu klubu przedstawił sytuację żółto-biało-niebieskich.

Wczorajszy (10 maja) remis w meczu Olimpii z rezerwami ŁKS Łódź oznacza spadek elbląskiej drużyny z II ligi. Na pomeczowej konferencji prasowej Mateusz Kosiński, członek zarządu Olimpii Elbląg przedstawił sytuację i perspektywy żółto-biało-niebieskich.

- Uważam, ze ten spadek jest efektem błędów popełnionych w ostatnich latach. Nie tylko przez zarząd, ale również błędów politycznych - mówił Mateusz Kosiński. - Jeżeli klub był zbyt mało wspierany, to kiedyś to musiało się stać. Już poprzedni sezon był tym, w którym Olimpia utrzymała się dzięki matematyce.

Przypomnijmy, że w ostatnim spotkaniu ubiegłego sezonu Olimpia przegrała w Chojnicach z miejscową Chojniczanką 1:3, a utrzymała się dzięki korzystnym wynikom na innych boiskach. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszej relacji z meczu z Chojniczanką.

- Pamiętamy jak trener opowiadał o zaległościach finansowych, kiedy piłkarze opóźniali swoje wyjście na boisko prowadząc coś na kształt protestu - kontynuował członek zarządu klubu. - Wstyd, by w ponad 100-tysięcznym mieście zawodnicy nie otrzymywali wynagrodzenia w odpowiednim czasie. Te błędy były popełnione przez ostatnie lata, dziś ten problem mamy my i aktualne władze miasta. Ale mam nadzieję, że je rozwiążemy.

To, że sytuacja finansowa Olimpii jest zła, wiadomo od dawna. Ile wynoszą długi, tego Mateusz Kosiński na konferencji prasowej nie chciał ujawnić. Wiadomo że zadłużenie dotyczy zarówno pierwszej drużyny, jak i klubowej akademii.

- Scenariusz, że Olimpia nie przystąpi w przyszłym sezonie do III ligi jest nierealny - Mateusz Kosiński przeciął spekulacje dotyczące najbardziej czarnych scenariuszy.

Decyzje w sprawie drugiej i trzeciej drużyny jeszcze nie zapadły. Wczoraj czwartoligowe rezerwy przegrały 2:3 z Mazurem Ełk i są na 13. miejscu w tabeli. Koniec sezonu w przypadku tej drużyny będzie przebiegał pod znakiem walki o utrzymanie. Występująca w klasie okręgowej trzecia drużyna jest na 14. miejscu w 15. zespołowej lidze. Dziś (11 mają) w Elblągu podejmie Huragan Morąg.

- Obniżyliśmy koszty prowadzenia pierwszej drużyny, a wydaje mi się, że podnieśliśmy jej poziom sportowy. W mojej ocenie ta drużyna gra lepiej niż jesienią - mówił Mateusz Kosiński.

Podgrzewana murawa za rok

Wiadomo, że zarząd klubu przedstawił władzom Elbląga propozycję polegającą na tym, aby pieniądze przeznaczone na podgrzewaną murawę przeznaczyć na bieżącą działalność klubu.

- To pozwoli nam uratować sytuację finansową. Ten pożar trzeba uratować jak najszybciej - mówił Mateusz Kosiński. - Mamy nadzieję, że prezydent ustosunkuje się pozytywnie.

Do tematu podgrzewanej murawy klub chciałby wrócić w przyszłym roku.

Potencjalni inwestorzy

-Prowadzimy szereg rozmów, w tym z potencjalnymi inwestorami - mówił członek zarządu klubu. - W tych rozmowach pomagają nam włodarze miasta. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy mogli przekazać szereg komunikatów dotyczących dalszego funkcjonowania klubu.

Ale żadnych konkretów przedstawić nie chciał. W czerwcu zaplanowane jest Walne Zebranie Członków Klubu. I dopiero po nim mają być przedstawione konkretne rozwiązania.

- Pojawiają się mali sponsorzy i my ich szanujemy. Posiadanie 100 małych sponsorów to jest coś, co kluby buduje - dodał Mateusz Kosiński. - Nie da się jednak ukryć, że brakuje dużych sponsorów, szczególnie w obliczu wycofania się dużych przedsiębiorstw głównie z sektora państwowego. W Olimpii brakuje dużych sponsorów.

Nowi inwestorzy mają się też włączyć w prace organizacyjne klubu. To z nimi będą podejmowane decyzje co do kształtu drużyny, która wystąpi w przyszłym sezonie w III lidze. Priorytetem na przyszły sezon nie ma być awans do II ligi za wszelką cenę. Zarząd chce się skupić na wyprostowaniu sytuacji finansowej klubu i poprawieniu jego organizacji.

80. urodziny klubu

W tym roku przypada 80. rocznica powstania Klubu Sportowego Syrena Elbląg - protoplasty Olimpii Elbląg. Ze względu na trudną sytuację klubu obchody przesunięto na jesień.

Dziś wiadomo, że odbędzie się mecz drużyny Oldbojów, zostanie wydana też druga część książki Dawida Kapłony obejmująca dzieje klubu od 2012 r. do chwili obecnej. W planach jest też wydanie wspomnień Lecha Strembskiego, trenera srebrnej drużyny juniorów Olimpii z 1989 r. To największy sukces piłkarzy z Agrykola 8.

Kolejne wydarzenia mają być ujawnione jeszcze przed startem nowego sezonu.