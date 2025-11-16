Echo Sawanny w Światowidzie

Już 26 listopada w Centrum Spotkań Europejskich zagości niezwykła, multimedialna wystawa „Echo Sawanny".Możemy spodziewać się opowieści o świecie, który pulsuje w rytmie afrykańskiej ziemi. Marian Lubawski – fotograf, podróżnik i miłośnik natury – prowadzi widza przez krajobrazy sawanny, gdzie człowiek, zwierzę i przestrzeń współistnieją w naturalnej harmonii. Jego kadry, pełne wrażliwości i uważności, ukazują zarówno majestat dzikich zwierząt, jak i codzienność społeczności żyjących blisko natury.

Fotografie Lubawskiego łączą piękno przyrody, siłę tradycji oraz delikatność relacji między gatunkami. Każde zdjęcie staje się tu historią – o emocjach, instynktach i uniwersalnym doświadczeniu życia. Wystawa jest zaproszeniem do zatrzymania się, spojrzenia głębiej i odkrycia świata, który – choć odległy – porusza swoją autentycznością.

Marian Lubawski jest artystą fotografikiem wyróżnionym przez FIAP oraz Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej. Od lat dokumentuje kultury, ludzi i naturę na różnych kontynentach, a jego prace były prezentowane na licznych wystawach i publikowane w prestiżowych magazynach. „Echo Sawanny" to esencja jego twórczego spojrzenia – czułego, uważnego i pełnego szacunku dla życia w każdej jego formie.

Wernisaż

26 listopada

godz. 18:00

Hol Główny CSE „Światowid" w Elblągu

Wstęp wolny

Wystawa potrwa do 11.01.2026