Efekt Chopina wraca do Elbląga

Już w najbliższy poniedziałek 29 grudnia o godzinie 18 w szkole muzycznej wystąpi z recitalem dr Bartosz Skłodowski. Koncert poprowadzi Szymon Strzelczyk. Impreza jest współorganizowana z Narodowym Instytutem im. Fryderyka Chopina. Wstęp wolny.

Bartosz Skłodowski to polski pianista i Doktor Sztuk Muzycznych, aktywnie prowadzący życie koncertowe. Mimo młodego wieku koncertował już w wielu miejscach, m.in. w Czechach, Niemczech, Włoszech, Belgii, Słowenii, Maroko, Chinach, Japonii czy Dubaju.

Jego dorobek koncertowy obejmuje występy: w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Pianista występował również na 74. i 75. Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju oraz za granicą podczas Festiwalu Ljubljana.

Bartosz Skłodowski występuje również z orkiestrami, takimi jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Maroko w Rabacie, Orkiestra Symfoniczna Tajpej (występ w Zhongshan Hall w Tajpej), Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa i wiele innych. Bartosz Skłodowski brał także udział w koncercie poświęconym 200. rocznicy urodzin orkiestry symfonicznej Fryderyka Chopina w teatrze w Belgii. W listopadzie 2021 zagrał cykl recitali w ramach reprezentacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina promującej kulturę polską na Expo 2020 Dubai. Do jego ostatnich osiągnięć należą: udział w Maratonie Chopinowskim organizowanym przez Polskie Radio Chopin w Studiu Koncertowym S1 Polskiego Radia, IV Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (grudzień 2023).