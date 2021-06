Elbląg Music Festival. Piosenki o miłości

Gotyckie kościoły Warmii i Żuław, smyczki i polska muzyka. To musi oznaczać jedno – jak co roku Elbląska Orkiestra Kameralna odwiedzi świątynie regionu, aby zaprezentować to, co najlepsze dźwiękowo nad Wisłą. Tegoroczne przystanki w ramach „Elbląg Music Festival” to Elbląg, Pasłęk i Krzyżanowo, a koncerty uświetni swoim niepowtarzalnym głosem Katarzyna Żak. Towarzyszyć jej będą EOK i zespół Hadriana Tabęckiego. Początek festiwalu 1 lipca.

Aktorka, znana m.in. z serialu „Ranczo”, tym razem zaprezentuje się melomanom w lirycznej i romantycznej odsłonie. O miłości śpiewa od lat, gdyż jak wspomniała w jednym z wywiadów, „to jej pragniemy najbardziej”. To zainteresowanie zaowocowało też m.in. płytą „Miłosna Osiecka”, prezentującą utwory mistrzyni polskiego słowa...Pierwszy koncert w ramach Festiwalu odbędzie się 1 lipca, w Katedrze pw. św. Mikołaja, melomani spotkają się też w pasłęckim Kościele pw. św. Bartłomieja (2 lipca) i Kościele pw. św. Barbary w Krzyżanowie (3 lipca). Wstęp wolny. Koncerty odbędą się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Elbląg Music Festival 01.07, czwartek, 19:00 - Katedra pw. św. Mikołaja 02.07, piątek, 19:00 – Kościół pw. św. Bartłomieja w Pasłęku 03.07, sobota, 19:00 – Kościół pw. św. Barbary w Krzyżanowie Wykonawcy: Katarzyna Żak – wokalistka Hadrian Filip Tabęcki – fortepian Piotr Malicki – gitara Bartłomiej Krauz – akordeon Witold Cisło – gitara basowa Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. Piosenki o miłości Wstęp wolny Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Metal Expert Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Elbląska Orkiestra Kameralna