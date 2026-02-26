Elbląg ponownie stolicą sztuki słowa. Przed nami XXVIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”

Już w dniach 19–22 marca 2026 roku scena Centrum Spotkań Europejskich Światowid wypełni się emocjami, muzyką i literaturą najwyższej próby. XXVIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” od blisko trzech dekad przyciąga do Elbląga artystów oraz publiczność wrażliwą na siłę żywego słowa.

Festiwal na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń artystycznych w regionie i w Polsce, stając się przestrzenią spotkania różnych pokoleń twórców – od debiutujących wykonawców po doświadczonych interpretatorów scenicznych. To właśnie tutaj literatura spotyka się z muzyką i teatrem, a osobiste historie nabierają uniwersalnego znaczenia.

Słowo, które porusza

Uczestnicy z całego kraju zaprezentują swoje interpretacje w dwóch kategoriach konkursowych: recytacji oraz piosenki poetyckiej. Motywem przewodnim festiwalu pozostaje miłość – rozumiana szeroko, jako emocja, relacja i doświadczenie człowieka we współczesnym świecie.

Prezentacje konkursowe to nie tylko rywalizacja artystyczna, ale przede wszystkim autentyczne spotkanie z emocjami i indywidualną wrażliwością wykonawców. Każda edycja festiwalu pokazuje, że słowo – odpowiednio wypowiedziane lub wyśpiewane – wciąż ma niezwykłą moc budowania dialogu z publicznością.

Cztery dni kultury na wysokim poziomie

Program wydarzenia obejmuje otwarte dla widzów przesłuchania konkursowe oraz Koncert Galowy, podczas którego poznamy laureatów tegorocznej edycji. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na jednej scenie najciekawszych młodych artystów z całej Polski oraz doświadczyć kultury w jej najbardziej bezpośredniej i emocjonalnej formie.

W programie festiwalu nie zabraknie także wyjątkowych wydarzeń scenicznych: spektakl Teatru Capitol „Razem czy Osobno”, spektakl muzyczno- komediowy pełen humoru, wzruszeń i refleksji nad tym, co w związkach naprawdę ważne, koncert „Światło Świec” – z repertuarem niezapomnianych piosenek Marka Grechuty i Agnieszki Osieckiej oraz koncert „Nie dokazuj”, łączący energię i humor z poetycką wrażliwością wykonawców.

Wydarzenia odbędą się w następujących terminach i godzinach:

Spektakl Teatru Capitol „Razem czy Osobno” – 19.03.2026 r. godz. 19:00, Duża Sala Kina Światowid

Koncert „Światło Świec” – 20.03.2026 r. godz. 19:00, Galeria NOBILIS

Prezentacje konkursowe w kategorii recytacja – 21.03.2026 r. godz. 10:00, Scena na piętrze

Prezentacje konkursowe w kategorii piosenka poetycka – 21.03.2026 r. godz. 17:00, Galeria NOBILIS

Koncert „Nie dokazuj” – 22.03 2026 r. godz. 17:00, Duża Sala Kina Światowid

Te koncerty i spektakl wprowadzą widzów w różnorodne światy artystycznej ekspresji i uzupełnią program konkursowy, oferując bogactwo form odbioru sztuki słowa i muzyki.

Festiwal Sztuka Słowa „… czy to jest kochanie ?” od lat pełni również ważną rolę edukacyjną i promocyjną – wspiera rozwój talentów, inspiruje do twórczych poszukiwań oraz zachęca do świadomego uczestnictwa w kulturze.

Zaproszenie dla publiczności

Organizatorzy zapraszają mieszkańców Elbląga i regionu do udziału w wydarzeniu oraz wspólnego przeżywania festiwalowych emocji. Udział publiczności stanowi nieodłączny element festiwalu – to właśnie widzowie współtworzą jego atmosferę i nadają scenie wyjątkowy charakter.

19–22 marca 2026

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Szczegółowy program wydarzenia oraz informacje dotyczące biletów dostępne są na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatora.

Niech to będzie spotkanie ze słowem, które zostaje w pamięci na długo. Zapraszamy do udziału w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”.