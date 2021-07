Elbląska Fala Dźwiękowa - film i koncert w elektrodźwiękiem

Drugie letnie spotkanie w ramach cyklu Elbląska Fala Dźwiękowa przebiegać będzie pod hasłem "elektrodźwięk". Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w projekcji filmu "15 stron świata" oraz koncercie grupy Burnos | Arszyn | Sadowski w sobotę od 19 w Centrum Sztuki Galeria EL.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? - pomysłodawca projektu Elbląska Fala Dźwiękowa, łączy w nim różne aktywności artystyczne i edukacyjne. Podczas pierwszej tegorocznej edycji prócz koncertu uczestnicy mieli okazję dopingować artystów plastyków pojedynkujących się w trakcie Grafataku - Bitwy na rysunki. Tym razem zapraszamy do zaprzyjaźnionej przestrzeni Centrum Sztuki Galeria EL na drugie spotkanie, podczas którego zajmiemy się tematem elektrodźwięków. Posłuży nam do tego projekcja filmu dokumentalnego oraz koncertowe emocje w namiocie estradowym na dziedzińcu.

Program spotkania:

Sobota 24 lipca - wstęp wolny

19:00 - projekcja filmu "15 stron świata" - Galeria EL

Dokument ten w nieco ponad godzinę przybliża postać i dokonania jednego z najwybitniejszych polskich "dźwiękowców" - Eugeniusza Rudnika, wieloletniego pracownika Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, w którym udźwiękowił mnóstwo filmów, audycji oraz stworzył swoiste dzieła - zarówno całkowicie autorskie jak i we współpracy z najwybitniejszymi kompozytorami, wielokrotnie nagradzane na festiwalach muzycznych. Głównymi narzędziami jego pracy były taśma magnetofonowa, nożyczki i klej. Mówi się o nim jako o protoplaście późniejszych DJów samplujących gotowe materiały muzyczne.

20:30 (około) - koncert Burnos | Arszyn | Sadowski - namiot na dziedzińcu

Zaproszeni goście poprowadzą nas w terytoria mocno zdominowane przez elektronikę. Nie zabraknie dużej dawki improwizacji, jazzowej fantazji i elektronicznej pulsacji.

Kolejne spotkania w cyklu Elbląska Fala Dźwiękowa:

20 sierpnia - koncert i Grafatak II

27 sierpnia - koncert i projekcja

Projekt Elbląska Fala Dźwiękowa realizowany jest dzięki wsparciu Departamentu Kultury UM Elbląg.

Zapraszamy dźwiękowo!