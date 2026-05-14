Elbląski Chór Kameralny wystąpił w Hiszpanii

Od 28 kwietnia do 2 maja Elbląski Chór Kameralny pod dyrekcją Miłosza Janiaka reprezentował Elbląg podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów i Orkiestr „Costa Barcelona Music Festival”, który odbył się w Calelli koło Barcelony w Hiszpanii.

W wydarzeniu wzięły udział chóry i orkiestry z wielu krajów, m.in. z Polski, Kanady, Norwegii, Islandii, Turcji, Litwy i Bułgarii. Elbląski zespół zaprezentował się podczas koncertu festiwalowego w sali Sala Mozart w Calelli, wykonując repertuar obejmujący zarówno muzykę sakralną, jak i opracowania utworów ludowych. Publiczność usłyszała m.in. „Ave Maria”, „Laudate Dominum”, „Cantate Hodie!” oraz aranżacje tradycyjnych pieśni hiszpańskich i polskich.

Integralną częścią festiwalu była również parada wszystkich uczestników, zakończona plenerowym koncertem w centrum Calelli. Podczas tego występu Elbląski Chór Kameralny zaprezentował repertuar o charakterze rozrywkowym. Za udział w wydarzeniu zespół otrzymał oficjalny dyplom przyznawany uczestnikom festiwalu jako wyraz uznania za wysoki poziom artystyczny oraz wkład w rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej. Pobyt w Hiszpanii był także okazją do promocji Elbląga oraz jego bogatych tradycji muzycznych i kulturalnych. Członkowie chóru uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych i wydarzeniach towarzyszących, reprezentując miasto w gronie artystów z różnych krajów.

Najbliższy koncert Elbląskiego Chóru Kameralnego dla mieszkańców Elbląga odbędzie się 7 czerwca o godz. 17 w sali Elbląskiego Seminarium Duchownego. Będzie to okazja do wysłuchania repertuaru zaprezentowanego podczas hiszpańskiego festiwalu oraz poznania muzycznych doświadczeń zespołu z tego międzynarodowego wydarzenia.