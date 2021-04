Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane

Elbląski samorząd od lat, w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną, wspiera osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury. Tradycyjnie już w kwietniu przyznawane są stypendia artystyczne, kulturalne, a także Elbląskie Nagrody Kulturalne.

- Od lat wspieramy środowisko kulturalne i artystyczne w mieście. Doceniamy tych wszystkich, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju elbląskiej kultury. Czynimy to w wymiarze finansowym, materialnym czy organizacyjnym. Jednym z najważniejszych narzędzi bezpośredniego wsparcia naszych artystów są przyznawane stypendia i Elbląskie Nagrody Kulturalne. Ich celem jest promocja dorobku artystów i zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym miasta – podkreśla Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Elbląskie Nagrody Kulturalne składają się z kilku programów, są to: Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg adresowane do najzdolniejszej młodzieży, Stypendia Kulturalne przyznawane artystom, którzy swoją działalnością zmieniają na lepsze nasze miasto oraz promują Elbląg w kraju i na arenie międzynarodowej oraz nagrody Wydarzenie Roku, Kreator Kultury i Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga.

Komisja stypendialna wyłoniła 29 laureatów stypendium artystycznego, 13 laureatów stypendium kulturalnego. Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga otrzymała pani Marta Hajdukiewicz. Nagrodę „Wydarzenie Roku” przyznano Stowarzyszeniu Kulturalnemu CO JEST? za organizację Elbląskiego Święta Muzyki 2020, a tytuł „Kreator Kultury” zdobyli pani Karolina Kardas i pan Janusz Kozak.

- Gratuluję wszystkim stypendystom i laureatom. Wiem, że kultura wymaga mecenatu i dlatego mam nadzieję, że otrzymane Nagrody i stypendia pomogą w zdobywaniu kolejnych sukcesów, dzięki którym nasze miasto rozsławiane będzie poprzez Waszą artystyczną i kulturalną działalność – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Na rozwój talentów artystycznych i projekty realizowane przez stypendystów z budżetu miasta przeznaczono 92.000 zł.

Laureaci Stypendium Artystycznego:

1) Oskar Bork

2) Martyna Budziszewska

3) Hanna Dominika Duk

4) Maria Natalia Gałecka

5) Dariusz Gatza

6) Adrianna Gesek

7) Maciej Głowiński

8) Maja Grzegółkowska

9) Jakub Grzelachowski

10) Amelia Katarzyna Gumińska

11) Marcelina Anna Gumińska

12) Amelia Gursztyn

13) Marta Hajdukiewicz

14) Pola Janowicz

15) Ewelina Kłosińska

16) Alicja Król

17) Maria Laskowska

18) Zuzanna Marzec

19) Sophia O’Connor

20) Marcin Olewniczak

21) Liliana Prajsnar

22) Weronika Prajsnar

23) Jakub Marek Przyborowski

24) Patryk Purzycki

25) Lena Siembor

26) Natalia Sobczak

27) Alicja Stefańska

28) Marta Woźnowska

29) Nadia Zysnarska

Laureaci Stypendium Kulturalnego

1) Robert Furs

2) Marcin Janicki

3) Karolina Kardas

4) Sebastian Kuchczyński

5) Dominika Lewicka-Klucznik

6) Wojciech Minkiewicz

7) Barbara Misiewicz

8) Maciej Olewniczak

9) Wiktor Piskorz

10) Krzysztof Szewczuk

11) Małgorzata Wójcik

12) Jacek Żukowski

13) Dominik Żyłowski

Wydarzenie Roku

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? za organizację Elbląskiego Święta Muzyki 2020.

Elbląskie Święto Muzyki to inicjatywa Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? zrealizowana we

współpracy z Centrum Sztuki Galeria EL. To przedsięwzięcie, na które złożyły się koncerty, projekcje filmowe i spotkania na żywo oraz online od czerwca do grudnia 2020 z najważniejszą częścią – ulicznymi koncertami i paradą muzyków ulicami Starego Miasta, która odbyła się 19-21 czerwca 2020 r.

Nagroda Arystyczna

Marta Hajdukiewicz – młoda, utalentowana elbląska tancerka. Naukę tańca klasycznego rozpoczęła pod okiem pedagoga Jacka Walasika w 2015 roku w szkole tańca Broadway. Z tym samym pedagogiem kontynuuje naukę w Akademii Sztuki Baletowej Sopot filia w Elblągu. Pełna pasji przygotowuje się do ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów baletowych jako solistka oraz w zespole Elblag Ballet Academy. Tańczy wariacje ze słynnych przedstawień baletowych oraz choreografie autorstwa pana Jacka Walasika do muzyki Chopina, Mozarta, Beethovena. Uczestniczy w dodatkowych warsztatach tańca prowadzonych z solistami scen polskich teatrów. Występując w prestiżowych konkursach w Elblągu, Kołobrzegu, Opolu, Krakowie oraz za granicą w Belgii i na Łotwie, zdobywała za każdym razem najwyższe trofea i godnie reprezentowała nasze miasto i Polskę.

Kreator Kultury

Karolina Kardas i Janusz Kozak pomysłodawcy i realizatorzy projektu „Galeria Pracownia”. Nagrodzeni zaproponowali w naszym mieście akcję, która pozwoliła mieszkańcom i turystom obcować ze sztuką wizualną i muzyczną. W ramach projektu „Galeria Pracownia” zorganizowali 10 wystaw plastycznych, którym towarzyszyły koncerty muzycznych. W ten sposób połączyli miłośników różnych dziedzin kultury i sztuki, promując jednocześnie młodych artystów.