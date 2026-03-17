Trzydzieści milionów na ochronę Żuław

 Elbląg, Żuławy,
Żuławy, fot. Mikołaj Sobczak, arch.portel.pl

Dodatkowe pieniądze z rezerwy budżetowej mają zostaną przeznaczone na utrzymanie i modernizację systemu przeciwpowodziowego Żuław Wiślanych.

Premier przyznał Ministerstwu Infrastruktury 30 mln zł z ogólnej rezerwy budżetowej jako dotację celową dla Wód Polskich na realizację zadania „Ochrona przeciwpowodziowa Żuław Wiślanych”. Decyzja zapadła 12 marca. Na co zostaną rozdysponowane te środki?

- Zabezpieczenie i naprawę urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie (10 mln zł), odtworzenie i przywrócenie właściwego funkcjonowania kanałów przeciwpowodziowych poprzez ich udrożnienie oraz odbudowę skarp (8 mln zł), zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stacji pomp poprzez wymianę oraz naprawy ich zasadniczych elementów a także wyeliminowanie ich awaryjności (5 mln zł), zakup mobilnych zestawów pompowych do dodatkowego zabezpieczenia terenów zagrożonych powodzią (4 mln zł) oraz zakup pojazdów specjalistycznych (3 mln zł) – czytamy w komunikacie spółki Wody Polskie.

Jak informuje spółka, w 2026 roku Wody Polskie przeznaczyły ok. 14,9 mln zł na utrzymanie wód oraz urządzeń wodnych na obszarze Żuław Wiślanych.

- Dodatkowe 30 mln zł z dotacji celowej pozwoli zwiększyć tegoroczne nakłady na działania przeciwpowodziowe na Żuławach do blisko 45 mln zł – czytamy w komunikacie Wód Polskich.

oprac. daw

