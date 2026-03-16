Pustostan się sypie, budynek nie zostanie rozebrany

W sobotę wieczorem runęła jedna ze ścian pustostanu przy ul. Malborskiej. W przyległym sąsiednim budynku mieszka nadal pięć rodzin. Co się z nimi stanie?

Budynek przy ul. Malborskiej 77, który pochodzi z 1880 r., jest na liście obiektów do rozbiórki na lata 2025-2028. Nie oznacza to jednak, że zostanie rozebrany, bo – jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji – może zostać przeznaczony do modernizacji. Problemem jest przylegający do niego pustostan, w której przed laty działała piekarnia. I to jedna ze ścian stanowiących zaplecze byłej piekarni w sobotę wieczorem się zawaliła.

- Na miejscu byli inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Orzekli, że przyległy do pustostanu budynek nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców – mówi Adam Krauze, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu. – Teren został zabezpieczony tymczasoeo taśmami, dzisiaj rozpocznie się instalacja ogrodzenia, które będzie broniło dostępu do pustostanu.

Jak dodał, nie są planowane przenosiny mieszkańców przylegającego do pustostanu budynku. Jest on własnością miasta, mieszka tu pięć rodzin.