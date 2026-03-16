Nie ma chętnych inwestorów na teren nad rzeką
Po raz drugi nie udało się samorządowi sprzedać działki nad rzeką Elbląg, bo nie ma chętnych inwestorów. Teren od lat dzierżawi Ośrodek Sportów Wodnych Fala, który ma ważną umowę z miastem do końca marca.
Teren ma 9 tys,. m. kw. powierzchni, jest uzbrojony w media komunalne, znajdują się na nim dwa budynki (które trzeba będzie zburzyć). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt jest przeznaczony pod działalność sportową i usługi, przy czym przeznaczeniem podstawowym mają być usługi sportów wodnych i rekreacji oraz inne funkcjonalnie powiązane z nimi usługi na nabrzeżu rzeki Elbląg i historycznej fosy.
Miasto wystawiło po raz drugi działkę na sprzedaż za 4,5 mln złotych. I po raz drugi nikt się nie zgłosił, więc przetarg pozostaje nierozstrzygnięty. Czy będzie kolejne postępowanie w tej sprawie? Tego na razie nie wiadomo. Kolejny przetarg może się odbyć nie wcześniej niż za dwa miesiące, a decyzja należy do prezydenta. Na razie wiadomo, że Ośrodek Sportów Wodnych Fala, który dzierżawi ten teren od lat, ma przedłużoną przez miasto umowę do końca marca.
- Nadal chcemy tam prowadzić naszą działalność zgodnie ze statutem. Czekamy na kolejną decyzję pana prezydenta, mając nadzieję, że nasza umowa zostanie przedłużona – mówi Grzegorz Borowiec, komandor OSW Fala, który przyszedł na poniedziałkowe posiedzenie komisji przetargowej. – Sezon – mamy nadzieję – rozpoczniemy zgodnie z planem, ale w związku z obecną sytuacją nie planujemy żadnych remontów przed sezonem, bo nie wiemy, co dalej z tym terenem będzie.
OSW Fala prowadziło wcześniej rozmowy z władzami Elbląga na temat zmiany lokalizacji swojej siedziby, ale jak przyznał komandor na razie zostały one zawieszone.