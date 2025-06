Elbląskie sukcesy w Koninie

Młode artystki z dwóch elbląskich środowisk muzycznych zdobyły wyróżnienia na 45. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Należą do Akademii Głosu i Twórczości oraz do Szalonych Małolat. W festiwalu wzięło udział kilkunastu artystów z Elbląga.

Jak czytamy na stronie internetowej festiwalu, Emilia Trochowska i Oliwia Marcula z Akademii Głosu i Twórczości Julii Kaczmarczyk zdobyły „srebrny aplauz” w kategorii 9–11 lat wykonując utwór „Raz na wspak". Antonina Gajewska z Szalonych Małolat, przygotowywana przez Maję Panicz dostała wyróżnienie w kategorii 9-11 lat za wykonanie utworu „My Once Upon a Time”. Wyróżnienie „aplauz uśmiechu” dla małych debiutantów do 8 lat otrzymała Amelia Lasota z Szalonych Małolat, przygotowywana przez Katarzynę Panicz. Wykonała utwór „Meluzyna”.

Grand Prix w konkursie wokalnym zdobyła w tym roku Antonina Kraszewska z Cieszyna za wykonanie piosenki ,,Voila”.

Warto podkreślić, że do festiwalu w Koninie zakwalifikowano więcej wykonawców z Elbląga. Jury przesłuchało w marcu 404 piosenki, wśród 111 zakwalifikowanych do czerwcowych zmagań znaleźli się także:

w kategorii „Mali debiutanci” Nela Towarek (Szalone Małolaty); w kategorii wiekowej 12-13 lat z akompaniamentem orkiestry duet Łucja Kaczmarczyk i Dominika Marcula (Akademia Głosu i Twórczości) oraz Lena Wierzchowska (Szalone); w kategorii 14-16 lat z akompaniamentem orkiestry elbląski duet Maciej Markowski i Eliza Tomczyńska, w kategorii zespół wokalny do 12 - Diamenty gr. II z MDK Elbląg.

Młodych artystów oceniało profesjonalne jury: