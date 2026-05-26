Kierowca zahamował, pasażerka wylądowała na szybie

Kierowca miejskiego autobusu tak gwałtownie zahamował przed sygnalizacją świetlną, że 75-letnia pasażerka wylądowała na przedniej szybie, rozbijając ją. O zdarzeniu, które miało miejsce w poniedziałek na linii nr 13, powiadomił nas Czytelnik. Policja ukarała kierowcę mandatem i punktami karnymi.

- Wczoraj (25 maja) w autobusie nr 13 ok. godz. 16.30 doszło do wypadku. Na skutek gwałtownego hamowania na światłach 75-letnia kobieta uderzyła głową w przednią szybę pojazdu. Poszkodowana z urazem głowy i ręki została zabrana karetką do szpitala. Wezwany patrol policji podjął dalsze czynności. Wypadek miał miejsce przy pętli autobusowej Nad Jarem. Proszę o opisanie problemu, osobiście kilka razy doświadczyłem brawurowe jazdy kierowców miejskich autobusów – napisał do nas Czytelnik, przesyłając również zdjęcia. (fot. Czytelnik)

Jak ustaliliśmy, policja ukarała kierowcę autobusu mandatem w wysokości 1100 zł i 10 punktami karnymi. – Kierowca nie zachował ostrożności i gwałtownie zahamował przed pojazdem go poprzedzającym, który zatrzymał się przy sygnalizacji świetlnej. Poszkodowana pasażerka została przewieziona do szpitala na badania. To zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu otrzymał raport ze zdarzenia od przewoźnika, obsługującego linię nr 13, czyli firmy PKS Grodzisk Mazowiecki.

– W raporcie jest napisane, że kierowca gwałtownie hamował wskutek wymuszenia pierwszeństwa przez inny pojazd. Jako Zarząd Komunikacji Miejskiej wystąpiliśmy o zabezpieczenie monitoringu, który będzie przydatny do dochodzenia roszczeń od operatora przez pasażerkę. Dotychczas poszkodowana się do nas nie zgłosiła – mówi Michał Górecki, kierownik Działu Zarządzania Komunikacją ZKM w Elblągu.

ZKM zapewnia, że w takich sytuacjach pasażerowie mogą liczyć na pomoc spółki.