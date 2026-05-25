Wydatki elbląskich parlamentarzystów pod lupą

Kto oszczędzał, a kto szalał z wydatkami? Co kupowali elbląscy parlamentarzyści z funduszu na utrzymanie biur? Prześwietliliśmy oficjalne sprawozdania finansowe biur poselskich i senatorskich w naszym okręgu wyborczym.

W 2025 r. parlamentarzyści otrzymali na prowadzenie swoich biur poselskich i senatorskich ryczałt w wysokości 23 310 zł miesięcznie, co daje zawrotną kwotę 279 720 zł rocznie. W porównaniu z rokiem 2024 to o 1 110 zł więcej każdego miesiąca. Dla porównania, w tym samym okresie płaca minimalna w Polsce wynosiła 4 666 zł brutto (czyli około 3 510,92 zł „na rękę”).

Parlamentarzyści nie musieli jednak wydać całej kwoty. Co ciekawe, niewydane pieniądze przechodzą na następny rok, co oznacza, że posłowie mogli korzystać również ze środków, których nie wykorzystali w roku 2024. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wydatki na biura parlamentarskie w 2025 r. elbląskich posłów i senatora Jerzego Wcisły.

Elżbieta Gelert, KO

Siedziba: ul. Hetmańska 31, Elbląg | Łączna kwota wydatkowana: 280 575,91 zł

W przypadku Elżbiety Gelert w oczy rzucają się przede wszystkim szeroko zakrojone działania PR. Posłanka wydała na publikacje dotyczące swojej działalności aż 15 tys. zł, a na obsługę wizerunkowo-internetową – kolejne 16 tys. zł. Dla porównania, w roku 2024 koszty obsługi i tworzenia strony internetowej wyniosły nieco ponad 500 zł.

Pełne zestawienie wydatków:

- Wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę wraz z pochodnymi): 154 671,36 zł

- Koszty usług telekomunikacyjnych: 1 141,26 zł

- Koszty korespondencji i ogłoszeń: 6 230. zł

- Wynajmowanie sal na spotkania z wyborcami: 120. zł

- Przejazdy samochodem (własnym lub innym): 48 300 zł

- Najem lokalu biura (czynsz, opłaty za media, wywóz śmieci itp.): 13 693,76 zł

- Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw oraz środków BHP: 989,63 zł

- Zakup środków trwałych (wyposażenie): 4 453,97 zł (w tym smartfon Apple iPhone 15 Plus za 4 149 zł)

- Podróże służbowe pracowników biura poselskiego: 2 205 zł

- Świadczenia urlopowe pracowników: 7 226,33 zł

- Obsługa rachunkowo-księgowa i bankowa: 4 107 zł

- Inne wydatki (ogółem 38 617,60 zł), w tym: publikacje o działalności (15 000 zł), wydatki reprezentacyjne, w tym kwiaty i wiązanki (6 409,51 zł) oraz obsługa social media i fotorelacje (16 028,09 zł).

Robert Gontarz, PiS

Siedziby: ul. 1 Maja 2, Elbląg oraz pl. Mickiewicza 23, Działdowo | Łączna kwota wydatkowana: 197 125,29 zł

W przypadku Roberta Gontarza zwracają uwagę koszty związane z użytkowaniem samochodu. Poseł na przejazdy samochodem wydał ponad 29 tys. zł, ale do tego trzeba doliczyć jeszcze najem samochodu za niemal 26 tys. zł. W sumie koszty „samochodowe” wyniosły ponad 55 tys. zł, co stanowi aż 28 proc. wszystkich wydatków na prowadzenie biura poselskiego. Uwagę zwraca też kwota na kwiaty – ponad 7 tys. zł.

Pełne zestawienie wydatków:

- Wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę z pochodnymi): 73 431,80 zł

- Badania lekarskie i szkolenia pracowników: 120 zł

- Koszty usług telekomunikacyjnych: 1 959,72 zł

- Koszty korespondencji i ogłoszeń: 7 051,46 zł

- Wynajmowanie sal na spotkania z wyborcami: 1 000 zł

- Przejazdy samochodem (własnym lub innym): 29 371 zł

- Najem lokalu biura poselskiego: 40 308,12 zł

- Drobne naprawy i remonty lokalu: 110 zł

- Zakup materiałów biurowych, prasy i środków BHP: 1 276,58 zł

- Świadczenia urlopowe pracowników: 2 723,40 zł

- Obsługa rachunkowo-księgowa i bankowa: 1 119,63 zł

- Kwiaty i wiązanki okolicznościowe: 7 160 zł

- Usługa cateringowa (spotkanie z wyborcami): 531 zł

- Drobne nagrody rzeczowe (książki, puchary): 4 982,25 zł

- Najem samochodu: 25 980,33 zł

Stanisław Gorczyca, KO

Siedziba: ul. Sobieskiego 4, Ostróda | Łączna kwota wydatkowana: 293 259,80 zł

W tym przypadku również warto zwrócić uwagę na wydatki „samochodowe”. Poseł na przejazdy samochodem wydał ponad 47 tys. zł, a do tego trzeba dodać leasing auta na niemal 48 tys. zł, co w efekcie daje sumę 95 tys. zł za same podróże! Ciekawa jest też kwestia zakupu telefonu. Stanisław Gorczyca kupił iPhone'a 15 Pro za 6,3 tys. zł – dla porównania jego klubowa koleżanka Elżbieta Gelert na model iPhone 15 Plus wydała 4,1 tys. zł.

Pełne zestawienie wydatków:

- Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło): 121 707,85 zł

- Koszty usług telekomunikacyjnych: 10 633,33 zł

- Koszty korespondencji i ogłoszeń: 615 zł

- Wynajmowanie sal na spotkania z wyborcami: 850,09 zł

- Przejazdy samochodem: 47 454,90 zł

- Przejazdy taksówkami: 108 zł

- Najem lokalu biura poselskiego: 37 146 zł

- Drobne naprawy i remonty lokalu: 369 zł

- Zakup materiałów biurowych, prasy i BHP: 5 005,32 zł

- Zakup środków trwałych: 7 217,72 zł (zakupiono iPhone 15 Pro za 6 346,80 zł, Xiaomi Redmi 12C za 535 zł oraz walizkę za 335,92 zł)

- Obsługa rachunkowo-księgowa i bankowa: 7 367,05 zł

- Kwiaty i wiązanki: 4 310 zł

- Artykuły spożywcze i gastronomia: 1 151,14 zł

- Leasing auta: 47 904,26 zł

- Nagrody i książki: 1 389,39 zł

- Kongres Mikołajki: 30,75 zł

Leonard Krasulski, PiS

Siedziba: ul. 1 Maja 2, Elbląg | Łączna kwota wydatkowana: 237 003,42 zł

Leonard Krasulski najwięcej pieniędzy wydał na wynagrodzenia pracowników, co istotne – zatrudnionych na umowę o pracę. To niespełna 176 tys. zł. Warto też zwrócić uwagę na stosunkowo niskie koszty kilometrówki: podczas gdy inni dobijają do limitów, lider elbląskiego PiS wyjeździł „tylko” nieco ponad 12 tys. zł. W sprawozdaniu znajdziemy też nietypowe pozycje, jak czyszczenie dywanów czy zakup okularów.

Pełne zestawienie wydatków:

- Wynagrodzenia pracowników: 175 754,80 zł

- Badania lekarskie i szkolenia: 290 zł

- Koszty usług telekomunikacyjnych: 1 706,96 zł

- Koszty korespondencji i ogłoszeń: 492 zł

- Przejazdy samochodem: 12 443 zł

- Najem lokalu biura: 34 474,42 zł

- Konserwacja i naprawy sprzętu technicznego: 1 210,11 zł

- Drobne naprawy i remonty lokalu: 160 zł

- Zakup materiałów biurowych, prasy i BHP: 2 051,93 zł

- Świadczenia urlopowe pracowników: 2 723,40 zł

- Obsługa rachunkowo-księgowa i bankowa: 597,93 zł

- Kwiaty: 1 260,50 zł

- Artykuły spożywcze (kawa, herbata, słodycze): 1 433,37 zł

- Catering na spotkania z wyborcami: 881 zł

- Czyszczenie dywanów: 444 zł

- Dofinansowanie do okularów dla pracownika: 1 080 zł

Katarzyna Królak, KO

Siedziby: ul. Czarnieckiego 15A lok. VI, Ostróda oraz ul. Gdańska 10 lok. 107, Braniewo | Łączna kwota wydatkowana: 285 332,01 zł

Posłanka zainwestowała spore środki w środki trwałe. Do biur kupiła ekspres Saeco (2 299,96 zł), lodówkę MP1 (459,96 zł), słuchawki Bluetooth (1 049,99 zł), stojak i trzy tła fotograficzne (269,99 zł), softbox (177,98 zł), lampę pierścieniową RGB (48,99 zł), zestaw kanap (2 049 zł) oraz dwa stoliki (899 zł). Prawdziwym rekordem są koszty cateringu na spotkaniach – posłanka wydała na ten cel ponad 29 tys. zł.

Pełne zestawienie wydatków:

- Wynagrodzenia (umowy o pracę): 19 940,41 zł

- Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło): 9 600 zł

- Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń: 6 000 zł

- Koszty usług telekomunikacyjnych: 5 431,42 zł

- Wynajmowanie sal na spotkania: 2 326 zł

- Przejazdy samochodem: 47 725 zł

- Najem lokalu biura: 109 829,24 zł

- Drobne naprawy i remonty lokalu: 8 047,30 zł

- Zakup materiałów biurowych, prasy i BHP: 4 077,70 zł

- Zakup środków trwałych (sprzęt i meble): 7 666,87 zł

- Podróże służbowe pracowników: 928,92 zł

- Obsługa rachunkowo-księgowa i bankowa: 250 zł

- Obsługa strony internetowej: 6 148,77 zł

- Kwiaty i wiązanki: 1 110,02 zł

- Nagrody rzeczowe: 2 150 zł

- Catering na spotkania: 29 168,50 zł

- Artykuły spożywcze: 3 153,54 zł

- Materiały promocyjne: 18 390 zł

- Najem samochodu: 2 214 zł

- Środki czystości: 143,97 zł

- Ochrona biura: 1 030,35 zł

Andrzej Śliwka, PiS

Siedziba: ul. 1 Maja 2, Elbląg | Łączna kwota wydatkowana: 283 207,04 zł

Tutaj warto zwrócić uwagę na koszty związane z wynagrodzeniami, które pochłonęły niemal 160 tys. zł. Warto też przyjrzeć się wydatkom okołosamochodowym: koszt przejazdów (kilometrówka) wyniósł ponad 38 tys. zł, a długoterminowy najem samochodu to kolejne prawie 38 tys. zł. Razem daje to kwotę ponad 76 tys. zł przeznaczoną na mobilność posła.

Pełne zestawienie wydatków:

- Wynagrodzenia (umowy o pracę): 108 342 zł

- Badania lekarskie i szkolenia: 421 zł

- Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło): 51 522,64 zł

- Koszty korespondencji i ogłoszeń: 2 460 zł

- Wynajmowanie sal na spotkania: 4 125 zł

- Przejazdy samochodem: 38 625,05 zł

- Najem lokalu biura: 25 769,50 zł

- Zakup materiałów biurowych, prasy i BHP: 4 614,45 zł

- Świadczenia urlopowe pracowników: 2 723,40 zł

- Obsługa rachunkowo-księgowa i bankowa: 520,25 zł

- Artykuły spożywcze: 362,03 zł

- Długoterminowy najem pojazdu: 37 878,72 zł

- Kwiaty i wiązanki: 2 550 zł

- Okulary korekcyjne dla pracownika: 500 zł

- Catering na spotkania z wyborcami: 2 793 zł

Teresa Wilk, PiS

Siedziba: ul. Hetmańska 5 lok. 10, Elbląg | Łączna kwota wydatkowana: 233 124,04 zł

W tym przypadku warto zwrócić uwagę na koszty podróży służbowych pracowników, które są wyjątkowo wysokie na tle innych biur i wynoszą ponad 16 tys. zł. Dla porównania, sama posłanka wyjeździła 18 tys. zł, dorzucając do tego symboliczną kwotę 131 zł na taksówki.

Pełne zestawienie wydatków:

- Wynagrodzenia pracowników: 145 930,54 zł

- Koszty usług telekomunikacyjnych: 239,01 zł

- Przejazdy samochodem: 18 058,35 zł

- Przejazdy taksówkami: 131,20 zł

- Najem lokalu biura: 43 163,41 zł

- Zakup materiałów biurowych, prasy i BHP: 2 011,89 zł

- Podróże służbowe pracowników: 16 236,95 zł

- Zakup kwiatów i wiązanek: 4 085 zł

- Zakup artykułów spożywczych: 1 536,69 zł

- Drobne nagrody rzeczowe: 1 200 zł

- Catering: 531 zł

Zbigniew Ziejewski, PSL

Siedziby: ul. Grunwaldzka 3 lok. 115, Nowe Miasto Lubawskie; ul. Wolności 4, Działdowo oraz ul. Nowowiejska 3, Elbląg | Łączna kwota wydatkowana: 291 328,48 zł

Aż 25 tys. zł poseł wydał na ogłoszenia i korespondencję – jest to stosunkowo dużo, jeśli porównamy ten wynik do wydatków innych parlamentarzystów na ten cel. Stosunkowo dużo wyjeździli też pracownicy posła – ponad 12 tys. zł. Sam poseł tradycyjnie „wyjeździł” niemal pełen limit, czyli 48 tys. zł. Pewną papierkową ciekawostką jest ujęcie dokładnie 23 groszy za koszty telekomunikacyjne w Domu Poselskim.

Pełne zestawienie wydatków:

- Wynagrodzenia pracowników: 142 047,09 zł

- Badania lekarskie i szkolenia: 150 zł

- Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń: 7 581 zł

- Koszty telekomunikacyjne w „Domu Poselskim”: 0,23 zł

- Korespondencja i ogłoszenia prasowe: 25 050 zł

- Wynajmowanie sal na spotkania: 3 188,89 zł

- Przejazdy samochodem: 48 300 zł

- Najem lokalu biura: 31 869,71 zł

- Zakup materiałów biurowych, prasy i BHP: 11 722,49 zł

- Podróże służbowe pracowników: 12 125,75 zł

- Obsługa rachunkowo-księgowa i bankowa: 1 908,09 zł

- Poczęstunek na spotkaniach z wyborcami: 3 000 zł

- Artykuły spożywcze: 475,23 zł

- Kwiaty i wieńce: 3 910 zł

Jerzy Wcisła, senator KO

Siedziba: ul. Hetmańska 31, Elbląg | Łączna kwota wydatkowana: 248 939,99 zł

W przypadku wydatków senatorskich zwraca uwagę bardzo enigmatyczna pozycja „pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura”, która opiewa na kwotę aż 36 tys. zł. Wyborca do końca nie wie, na co zostały wydatkowane tak stosunkowo duże pieniądze. Warto też zwrócić uwagę na wysokie wydatki reprezentacyjne – prawie 13,5 tys. zł i zamieszczanie ogłoszeń w mediach oraz na billboardach – też ponad 13 tys. zł.

Pełne zestawienie wydatków:

- Wynagrodzenia pracowników biura (wraz z pochodnymi): 81 966,61 zł

- Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło: 14 653,21 zł

- Świadczenia urlopowe pracowników: 2 723,40 zł

- Badania lekarskie i szkolenia pracowników: 574 zł

- Usługi telekomunikacyjne (związane z mandatem): 6 955,67 zł

- Najem lokalu biura senatorskiego: 12 786,80 zł

- Materiały biurowe, prasa, środki czystości i wyposażenie nieewidencjonowane: 12 634,87 zł

- Zakup składników majątku trwałego podlegającego ewidencji: 2 677,99 zł

- Abonament RTV: 294,90 zł

- Konserwacja urządzeń i zakup materiałów eksploatacyjnych: 1 330 zł

- Przejazdy samochodem (mandat): 43 355 zł

- Obsługa prawna, księgowo-rachunkowa, bankowa i usługi pocztowe: 5 448,20 zł

- Ogłoszenia w mediach i na billboardach: 13 620,50 zł

- Promocja Senatu: 390 zł

- Wydatki reprezentacyjne: 13 448,64 zł

- Pozostałe (nieokreślone szczegółowo) wydatki: 36 080 zł

O wydatkach na biura parlamentarne w latach 2023/24 przeczytasz tutaj.