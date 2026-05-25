Ludzie z pasją i talentem nagrodzeni

Powiat uhonorował osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju twórczości artystycznej oraz promocji lokalnego dziedzictwa.

W Markusach odbyły się obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury. Podczas wydarzenia (22 maja) wręczono Nagrody Starosty Elbląskiego za działalność w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania oraz ochrony dziedzictwa.Wyróżnienia otrzymały osoby zaangażowane w działalność artystyczną i społeczną, które na co dzień współtworzą życie kulturalne powiatu elbląskiego.

Nagrodzeni:

Władysława Heidner - sołtys Kazimierzowa (od 2015 r.) i szefowa Stowarzyszenia „Zicherka”. Prowadzi działalność z zakresu rękodzieła i renowacji, z sukcesem pozyskuje dotacje zewnętrzne i integruje mieszkańców gminy Elbląg. Jest inicjatorką filmu historycznego „Opowieści spod kominka”, a pod jej "skrzydłami" działa zespół „Przypnij łatkę”.

Magdalena Przybysz-Pietrzak - jako dyrektor GOKRiS w Godkowie od lat dynamizuje życie kulturalne gminy. Autorka unikalnego w skali kraju Konkursu na Najpiękniejszy Witacz Bożonarodzeniowy oraz organizatorka IV Pleneru Fotograficznego śladami pastora Wedeke. Wspiera inicjatywy wiejskie, w tym budowę tradycyjnego pieca chlebowego i wędzarni.

Kamil Aleksander Fiedor - wybitnie utalentowany młody pianista. W 2025 roku wywalczył m.in. I miejsce w prestiżowym Opus International Music Competition, a także laury w Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym „Rezonans”, konkursie „Virtuoso!” oraz Elbląskim Konkursie Pianistycznym.

Dzień Działacza Kultury w Markusach, fot. arch. powiat elbląski

Aneta Stefańska - serce społeczności lokalnej w gminie Markusy. Przewodnicząca KGW „Krzewianki”, wcześniej związana ze Stowarzyszeniem „Odnowa”. Inicjuje warsztaty artystyczne, spotkania integracyjne i akcje dobroczynne, stale współpracując z placówkami oświatowymi, bibliotekami oraz Klubem Seniora.

Katarzyna Marcula - akwarelistka związana z gminą Markusy, której pasja plastyczna trwa od czasów szkolnych w Zwierznie. Jej prace dwukrotnie reprezentowały Polskę na międzynarodowym forum podczas wystawy „Fabriano In Acquerello 2025” we Włoszech. Prowadzi autorskie warsztaty malarskie w regionie.

Piotr Adamczyk - historyk i kustosz, dawniej związany z elbląskim muzeum i współtwórca Forum Edukatorów Muzealnych. Od 2019 roku z powodzeniem kieruje Biblioteką Publiczną w Pasłęku, gdzie łączy czytelnictwo z animacją historyczną, organizując „Teatry przy stoliku”, spacery miejskie oraz budując cyfrowe archiwum pamiątek.

Zespół „Wysoczanki” - muzyczna wizytówka powiatu, która od 2019 roku popularyzuje folklor. Grupa ma na koncie 11 profesjonalnych teledysków promujących lokalne krajobrazy, I miejsce na „Senioradzie 2025” oraz nagrodę Marszałka Województwa. W 2022 roku zespół reprezentował nasz kraj podczas „The Potato Festival” we Francji.

Anastazja Słomka - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku, która od 2022 roku nadała instytucji zupełnie nową dynamikę. Dzięki jej staraniom mieszkańcy zyskali dostęp do oferty koncertowej artystów formatu ogólnopolskiego. Organizatorka lubianych wydarzeń plenerowych, świątecznych oraz cyklicznych akcji feryjnych i integracyjnych.

Janina Tarwacka - od ponad dwóch dekad filar Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo. Współtwórczyni sukcesu tej znanej wsi tematycznej oraz pomysłodawczyni słynnych aniołów koronkowych, które stały się regionalną marką. Organizatorka plenerów rzeźbiarskich i kulinarnych, promująca powiat elbląski na targach turystycznych w kraju i za granicą.