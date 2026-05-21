Remont na węźle Elbląg Zachód, będą utrudnienia

W związku z planowaną naprawą uszkodzonej nawierzchni na węźle Elbląg Zachód w ciągu drogi ekspresowej S7, w dniach 26 maja – 28 maja wprowadzone zostaną czasowe utrudnienia w ruchu.

W tym okresie planowane jest:

- całkowite zamknięcie łącznicy wjazdowej z kierunku Gdańska do Elbląga,

- całkowite zamknięcie łącznicy wyjazdowej z kierunku Elbląga w stronę Warszawy.

Na czas prowadzenia robót obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Wyznaczone zostaną następujące objazdy:

- dla relacji S7 → Elbląg, Frombork – przez węzły Elbląg-Południe, Elbląg-Wschód,

- dla relacji Elbląg → Warszawa (S7) – przez starodroże DK7, ulicami Żuławską i Warszawską do węzła Elbląg-Południe.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania tymczasowego.