Jednogłośnie do metropolii

Elbląscy radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie pozostawienia w ustawie metropolitalnej zapisu umożliwiającego Elblągowi wejście do metropolii pomorskiej. Nowe przepisy mogą otworzyć przed naszym miastem szansę na rozwój transportu, portu i infrastruktury kolejowej.

W piątek (29 maja) Sejm będzie głosował nad projektem ustawy tworzącej drugą w Polsce metropolię. Będzie ona obejmować Trójmiasto wraz z około 60 gminami wokół Gdańska, Sopotu i Gdyni. Więcej o ustawie metropolitalnej przeczytasz tutaj. Następnie projekt ustawy trafi do Senatu i na biurko prezydenta RP Karola Nawrockiego.

W ustawie zapisano furtkę, która umożliwi członkostwo w metropolii Elblągowi – miastu, które położone jest w innym (warmińsko-mazurskim) województwie. To jedna z kilku wątpliwości dotyczących ustawy. W założeniach metropolia powinna działać na terenie jednego województwa, jednak władze Elbląga chcą to przełamać i pokazać, że takie rozwiązanie może działać z powodzeniem w dwóch województwach. W krajach europejskich istnieją metropolie skupiające jednostki administracyjne funkcjonujące na odpowiednikach polskich województw, a nawet przekraczające granice krajów. To m.in. Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai (Francja, Belgia).

Ponad politycznymi podziałami

Aby rozwiać wątpliwości posłów, senatorów i prezydenta RP, elbląska Rada Miejska uchwaliła dziś (25 maja) stanowisko, w którym apeluje o pozostawienie Elblągowi szansy na dołączenie do pomorskiej metropolii.

„Rada Miejska w Elblągu zwraca się z prośbą o poparcie regulacji prawnej zawartej w procedowanym obecnie projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim umożliwiającej włączenie do ww. metropolii jednostek samorządu terytorialnego spoza terenu województwa pomorskiego. Zarówno dla Elbląga, jak również dla wszystkich członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego wspomniany zapis może gwarantować w przyszłości nie tylko dalszy rozwój, ale także integrację społeczną i gospodarczą. Elbląg od wieków jest silnie związany z województwem pomorskim - zarówno historycznie, gospodarczo, jak i kulturowo. Choć dziś Miasto administracyjnie znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, to jego dzieje i naturalne powiązania przez stulecia kierowały go bardziej ku Pomorzu niż ku Warmii czy Mazurom.” - czytamy w uchwalonym stanowisku.

Wątpliwości co do uchwały nie miał nikt z radnych.

– Będziemy głosować za przyjęciem stanowiska umożliwiającego włączenie naszego miasta do metropolii pomorskiej – mówił przed sesją Marek Pruszak, przewodniczący klubu radnych PiS. – Taka współpraca jest w interesie naszego miasta i regionu. Chodzi o port, w przyszłości połączenie kolejowe, a także zarządzanie Żuławami Wiślanymi. Trzeba zabiegać u parlamentarzystów oraz prezydenta Karola Nawrockiego, aby wsparli nasze starania.

– Chcemy być w metropolii, rozwijać się jako miasto i współpracować z Gdańskiem i miastami tamtej metropolii – dodała Małgorzata Adamowicz, przewodnicząca klubu radnych KO.

Debata, jaka się na sesji przetoczyła, dotyczyła głównie maksymalnego rozszerzenia grona adresatów stanowiska. Ostatecznie, oprócz prezydenta Karola Nawrockiego, elbląska uchwała trafi także m.in. do marszałków Sejmu i Senatu, przewodniczących klubów parlamentarnych i samorządu województwa pomorskiego.

Zdaniem Michała Missana, prezydenta Elbląga, członkostwo w metropolii pomorskiej i Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego nie stoi w sprzeczności. Przy czym członkostwo w pomorskiej metropolii to melodia przyszłości. Na dziś władze Elbląga chcą skupić się na budowie Związku Zalewu Wiślanego.

- Metropolia będzie się rozwijała, z czasem nasze [elbląsko – metropolitalne – przyp. SM] powiązania będą tak silne, że członkostwo w niej będzie wskazane. Dziś mam zamiar skupić się na rozwijaniu subregionu związanego z Zalewem Wiślanym. - mówił Michał Missan,. - Z czasem być może otworzy się furtka, aby obszar metropolitalny sięgał też tutaj. Być może ani ja ani dzisiejsi radni nie doczekają tego momentu. Tę furtkę należy zostawić otwartą dla naszych następców. Funkcjonalnie my już jesteśmy powiązani: Żuławy, Zalew Wiślany, w przyszłości połączenie kolejowe, współpraca portowa. Mamy historię współpracy. Trzeba zostawić furtkę, aby w przyszłości móc ją wykorzystać, jeżeli związek metropolitalny się tak rozwinie, że funkcjonalnie będzie chciał korzystać z naszych zasobów.

Warto w tym momencie przypomnieć, że w rządzie toczą się prace nad ustawą „o zrównoważonym rozwoju miast”. Jeżeli wejdzie ona w życie, Związek Subregionu Zalewu Wiślanego może przekształcić się w małą metropolię na obszarze subregionu elbląskiego. Wówczas możliwe będzie wdrożenie wspólnego transportu publicznego, atrakcyjnej oferty turystycznej oraz nowej oferty inwestycyjnej. Jak uważa Michał Missan, oba rozwiązania nie są dla siebie konkurencją.