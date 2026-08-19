Stowarzyszenie Salka zaprasza na wernisaż wystawy Emilii Kapłon pt. “Problemy osiedlowe”. Odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Elblągu, przy ul. Junaków 3c, 28 sierpnia (piątek) o godzinie 19.

Emilia to młoda artystka pochodząca z Elbląga, tegoroczna absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Porusza się w technice grafiki komputerowej, którą podpiera i planuje szybkimi szkicami w technice rysunkowej. Artystka obroniła pracę dyplomową w specjalności techniki graficzne, o specjalizacji projektowanie graficzne w pracowni Romy Jaruszewskiej, wydając w lokalny świat sztuki zestaw plakatów o tematyce osiedlowej.

Na wystawie wyeksponowane zostaną plakaty artystyczne poruszające tytułowe “problemy osiedlowe” - przyziemne realia życia w przestrzeni blokowiska z wielkiej płyty. Emilia Kapłon przedstawia temat w postaci niewinnej acz wyolbrzymionej karykatury, która stanowi niejako pretekst do stoczenia beki (slang. wyśmiania) zachowań i sytuacji obecnych w blokowiskach, odkąd ta forma mieszkalnictwa została w Polsce spopularyzowana w latach 70. XX wieku. “Problemy osiedlowe” są cały czas te same, niezmiennie i niezależnie od pokoleń, które je zamieszkują czy sposobu funkcjonowania społeczeństwa mieszkalnego. Przy tworzeniu plakatów Emilia Kapłon inspirowała się widokami z Zawady - północnej dzielnicy Elblaga, stanowiącej jeden z największych ośrodków blokowiskowych w mieście.

Wystawę będzie można oglądać do 16 października. Link do wydarzenia: https://fb.me/e/4MXtqPtVb

Kontakt: stowarzyszeniesalka@gmail.com lub przez profil Facebook Stowarzyszenia Salka