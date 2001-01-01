Emilia Orzechowska wygrywa konkurs na dyrektora Galerii EL

Chętnych do objęcia stanowiska dyrektora Galerii EL było pięć osób, trzy spełniły warunki formalne i zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu. Ten wygrała pełniąca dotychczas tę funkcję Emilia Orzechowska. Nowa trzyletnia kadencja rozpoczęła się dzisiaj (2 września).

Jak czytamy w Zarządzeniu prezydenta Elbląga, na stanowisko dyrektora Galerii EL powołano Emilię Orzechowską. Funkcję powierzono jej do 2 września 2028 roku. Będzie to jej druga kadencja.

Emilia Orzechowska od 2021 kieruje Centrum Sztuki Galerią EL. W 2000 r. ukończyła Studium Animatorów Kultury (specjalizacja filmowa), później edukację kontynuowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Sztuk Audiowizualnych (specjalność: filmoznawstwo). Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku ze specjalizacją Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, krytyka artystyczna.

Jest współzałożycielką trzech organizacji pozarządowych, Stowarzyszenia A KuKu Sztuka, Stowarzyszenia Arbuz oraz Fundacji W788. Była producentką teatralną w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku oraz kuratorką i kierowniczką działu wystaw i produkcji w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Wykładała na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadząc zajęcia z zagadnień związanych z wystawiennictwem, edukacją artystyczną, scenografią oraz wiedzą z zakresu źródeł finansowania działań artystycznych i pisania wniosków o granty i dotacje.