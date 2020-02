EOK walentynkowo

Gdyby zmierzyć energię Krzysztofa Meisingera, fizycy zapewne złapaliby się za głowę. Gitarzysta, autor wielu nagrań i dyrektor artystyczny Meisinger Music Festival, a w każdej z tych ról odnajduje się znakomicie. Jak stwierdził niemiecki The Listener, „świat zasługuje na jego grę, wirtuozerię, indywidualność i emocje”.A skoro świat, to również i Elbląg! Już 16 lutego wirtuoz wystąpi w sali koncertowej ZPSM – wraz z EOK – w ramach koncertu walentynkowego.

Aby trafić do serc melomanów, Krzysztof Meissinger wybrał drogę przez…barok. Muzyczny język tej epoki wyraża wraz z założoną przez siebie orkiestrą „Poland baROCK”. Zespołem wyjątkowym nie tyle w polskiej, co europejskiej skali – to jedyna orkiestra łączącą gitarzystę z artystami (i instrumentami) muzyki dawnej. Współpraca zaowocowała m.in. płytą i programem „Vivaldissimo” – takiego baROCK-u można słuchać godzinami!



Tym razem gitarzysta i Elbląska Orkiestra Kameralna uraczą słuchaczy dźwiękami muzyki latynoamerykańskiej. Choć jej źródło znajduje się po drugiej stronie Atlantyku, znalazła sympatyków pod wieloma szerokościami geograficznymi. W związku z tym, wysłuchamy dzieł takich kompozytorów, jak Heitor Villa-Lobos, Carlos Gardel czy Astor Piazzolla. Takie walentynki pobudzą nawet największego miłośnika kołdry i poduszki!

16.02.2020, niedziela, 18:00

Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Krzysztof Meisinger – gitara

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

G. M. Rodriguez - La Cumparsita

C. Gardel - El Dia que me Quieras

E. Morricone - Suite Cinema Paradiso

H. Villa-Lobos - Melodia Sentimental

C. Domeniconi - Koyunaba

I. Albeniz - Asturias

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski,

tel. 55 237 47 49, www. eok.elblag.eu

Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy)

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny

Sponsor Główny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik

Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert

Meble Wójcik jest Fundatorem Głównym Instrumentów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym EOK