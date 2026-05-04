"Eugeniusz Oniegin" w MET

Kino Światowid zaprasza na majowe spotkanie z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. 9 maja o 19:00 obejrzymy wielkie dzieło Czajkowskiego pt. "Eugeniusz Oniegin".

Po entuzjastycznie przyjętym debiucie w Metropolitan Opera w 2024 roku, gdzie wystąpiła jako Cio-Cio- San w Madama Butterfly Pucciniego, sopranistka Asmik Grigorian powraca na nowojorską scenę w roli Tatiany – zakochanej młodej kobiety i głównej bohaterki pełnej namiętności operowej adaptacji poematu Puszkina. Spektakl będzie transmitowany na żywo ze sceny Metropolitan Opera do kin na całym świecie. Baryton Igor Golovatenko ponownie wcieli się w eleganckiego, lecz emocjonalnie zdystansowanego Oniegina, który zbyt późno uświadamia sobie swoje prawdziwe uczucia. W poruszającej inscenizacji w reżyserii laureatki Nagrody Tony, Deborah Warner, „otrzymujemy pięknie dopracowaną interpretację lirycznego romansu Czajkowskiego” (The Telegraph).

Twórcy: Deborah Warner (reżyseria), Tom Pye (scenografia), Chloe Obolensky (kostiumy), Jean Kalman (światło), Ian William Galloway i Finn Ross (projekcje), Kim Brandstrup (choreografia)

Obsada: Asmik Grigorian (Tatiana), Maria Barakova (Olga), Stephanie Blythe (Filipiewna), Stanislas de Barbeyrae (Leński)

Czas: ok. 4 godziny i 5 minut (2 przerwy)

Ważne informacje:

- cena biletów: 60 zł normalny/50 zł ulgowy

– opery wykonywane są w języku oryginału, z napisami w języku polskim

– dyrekcja The Metropolitan Opera informuje, że obsady, realizatorzy mogą ulec zmianie.

Harmonogram pozostałych transmisji:

30 maja 2026 godz. 19:00 Ostatni sen Fridy i Diega