Europejska Noc Muzeów we Fromborku

W tym roku fromborskie muzea nieco przekornie obchodzą Europejską Noc Muzeów tydzień później, bo 21 maja. Z jednej strony chcą umożliwić turystom wzięcie udziału w dwóch imprezach. Z drugiej zaś – data 21 maja związana jest z rocznicą śmierci Kopernika, słynnego mieszkańca Fromborka.

„Od Kopernika się zaczęło…” to hasło przewodnie tegorocznej imprezy, które symbolicznie łączyć będzie wszystkie wydarzenia podczas zbliżającej się soboty.

Pełen program wydarzenia:

Muzeum Mikołaja Kopernika

Gmach Główny (Dawny Pałac Biskupi) – Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8

17.00 – Księga znaku. Nowa identyfikacja Muzeum Mikołaja Kopernika – otwarcie wystawy i prezentacja

17.00-20.00 – Zrób sobie selfie z Kopernikiem oraz weź udział w warsztatach kreatywnych – Kopernik przyciąga jak magnes, Układ słoneczny w ultrafiolecie (Centrum Kulturalno-Biblioteczne)

18.00 – Spotkanie z Kopernikiem – tematyczny spacer po Wzgórzu Katedralnym i Muzeum w języku ukraińskim (Зустріч з Коперником – тематична прогулянка по Кафедральному Пагорбі та Музею українською мовою)

18.00-20.00 – Zostań mincerzem – wybijanie monet z czasów Kopernika

20.00 – Od Kopernika się zaczęło – oprowadzanie po Muzeum i Wzgórzu Katedralnym

17.00-22:00 – Wizerunki Kopernika – alternatywna ścieżka zwiedzania

17.00-22.00 – Zwiedzanie

Planetarium – Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8

17.10 – Projekcja seansu dla dzieci Przygoda na Księżycu (po uprzedniej rezerwacji miejsca)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20 – Projekcje seansu O obrotach (po uprzedniej rezerwacji miejsca)

Dział Historii Medycyny (Szpital św. Ducha) – ul. Stara 6

17.00-22.00 – Animacje historyczne oraz kuchnia średniowieczna w ogrodzie przyszpitalnym (Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pestis)

17.30 – Rozcięcie i oczyszczenie wrzodu w ciele pewnego mieszczanina

18.30, 19.30 – Wyjęcie strzały z przestrzelonej nogi rycerza

21.00 – O słynnych sokołach i sokolnictwie w Prusach Krzyżackich i Książęcych – wykład dr Cezarego Tryka

17.00-20.00 – Targ rzemiosła, rękodzieła i ziół (Turowski Młyn, deska z Betanii, z wioski na Warmii, Princess Borderline, Mikka Ceramics)

17:00-22:00 - Zwiedzanie

Park Astronomiczny – Góra Żurawia, ok. 2 km na południe od Fromborka

17.30, 18.30, 19.30 – Oprowadzanie inne niż zwykle

21.00 – Astronomia po staremu – pokaz dawnych slajdów astronomicznych

22.00 – Nocny pokaz nieba (przy dobrej pogodzie)

Za wstęp do wszystkich działów Muzeum Mikołaja Kopernika pobierana będzie symboliczna opłata 2 zł, uprawniająca do wejścia na wszystkie wystawy i wydarzenia. Wejściówki na seanse planetaryjne do odbioru w kasie Muzeum Mikołaja Kopernika po uprzedniej rezerwacji miejsca.

Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny

Wieża Radziejowskiego – Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8

16.00 – Otwarcie wystaw: Ego – Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Blur oraz Pracowni Batiku Mamut z Przasnysza

Wozownia Sztuk – Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 6

18.00 – Otwarcie wystawy prac Zbigniewa Mieruńskiego

Bazylika Archikatedralna – Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8

19.00 – Koncert organowy w wykonaniu Arkadiusza Popławskiego