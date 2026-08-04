F1: Film w Kinie pod Chmurką

Przed nami kolejny seans w ramach Letniego Kina pod Chmurką. Już 8 sierpnia o godz. 21.00 zapraszamy na wspólne oglądanie F1: Film – jednego z największych kinowych hitów 2025 roku.

To propozycja dla wszystkich miłośników emocjonujących historii i widowiskowych wyścigów. Film opowiada o byłym kierowcy Formuły 1, który wraca na tor, by wesprzeć młody talent i jeszcze raz zawalczyć o swoje marzenia. Dynamiczna akcja, świetne zdjęcia i klimat prawdziwych wyścigów gwarantują niezapomniane kinowe emocje.

Seans odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

Partnerem wydarzenia jest Rockfin Sp. z o.o., dzięki któremu od godz. 20:00 na wszystkich uczestników czekać będą bezpłatny popcorn i gofry.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzenia sobotniego wieczoru pod gwiazdami.

Wstęp wolny!