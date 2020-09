Festiwal pod znakiem ziół

Z ziół, zerwanych na łąkach czy w ogródkach, samemu można zrobić mydło czy tonik pielęgnacyjny do twarzy. Jak to zrobić, opowiadała dzisiaj podczas pierwszych zajęć Festiwalu Ziół w Bibliotece Elbląskiej Joanna Włodarska. Zobacz zdjęcia.

Od 9 do 11 września w Bibliotece Elbląskiej odbywa się „Festiwal ziół” - święto, podczas którego będzie można wziąć udział w warsztatach, wykładach i spotkaniach związanych z tematyką zielarską. Na część spotkań (warsztaty) obowiązują zapisy. Dziś (9 września) w Bibliotece Elbląskiej odbył się m.in. warsztat ziołowy. Spotkanie poprowadziła Joanna Włodarska, współzałożycielka Akademii Siedliska pod Lipami, dziennikarka, szefowa kuchni, specjalizująca się w żywności tradycyjnej i regionalnej.

Na początku spotkania przedstawiła podstawowe zioła i ich właściwości. - Myślę, że niejedna z pań, a może i panów pokusi się o robienie własnych kosmetyków, bo jest to świetna zabawa. Na dodatek są to kosmetyki niekosztowne i skuteczne - mówiła Joanna Włodarska. - Na przykład babka zwyczajna będzie lepiej działała zewnętrznie, a lancetowata wewnętrznie. Babkę lancetowatą będziemy używać przede wszystkim do syropów przeciwkaszlowych, do naparów na gardło, na zapalenie ucha - dodała.

- Jak byłam mała, miałam wrzód na nodze i mama przykładała mi babkę i pięknie wszystko się goiło - przyznała jedna z uczestniczek.

(fot. Michał Skroboszewski)

Uczestnicy warsztatów zdefiniowali swój rodzaj cery i według tego dobrali odpowiednie zioła. Przygotowali razem maceraty olejowe, które mogli zabrać potem do domu. Następnie stworzone zostały toniki pielęgnacyjne do twarzy i mydła ziołowe. Rośliny, z których korzystali w większości rosną na łąkach czy w ogródkach, więc można je zerwać i samodzielnie wykonywać kosmetyki ziołowe w swoich mieszkaniach.

Jeszcze dzisiaj (9 września) w ramach Festiwalu Ziół w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spektakl teatralny „Kłopoty małżeńskie” w wykonaniu Teatru "Czwarte Miasto" wg tekstu Mariusza Więcka, Jerzego Wójcickiego i reż. Macieja Konopińskiego.

Program Festiwalu Ziół na kolejne dni

10 września

godz. 14.00 - spotkanie autorskie - o. Klimuszko - znany i nieznany - spotkanie z Krzysztofem Kamińskim

Krzysztof Kamiński - absolwent studiów technicznych i dziennikarskich, reporter o bogatym dorobku zawodowym, popularyzator medycyny naturalnej i ekologii. Wydawca kwartalnika „Porady na Zdrowie”. Zafascynowany postacią o. Czesława Andrzeja Klimuszki, napisał o nim trzy książki: „O C.A. Klimuszko - zielarz - jasnowidz - uzdrowiciel” (1996), „Franciszkanin z Elbląga” (2004), „Ojciec Klimuszko. Życie i legenda” (2008). Dokumentowanie życia wybitnego franciszkanina stało się największą przygodą dziennikarską autora.

godz. 15.00 - wykład - aktualność myśli św. Hildegardy z Bingen i ks. Klimuszki o ziołach i ziołolecznictwie - o. Tomasz Tęgowski OFM

Tomasz Tęgowski - franciszkanin, założyciel i autor projektu Centrum Medycyny Klasztornej "Medicina Monasterialis", certyfikowany zielarz-fitoterapeuta, doradca medycyny naturalnej wg św. Hildegardy z Bingen.

godz. 16.00 - warsztat ziołowy - tonik dla seniorów - prowadzenie o. Tomasz Tęgowski OFM

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona (15 osób). Obowiązują zapisy.

11 września

godz. 12.00 - warsztat kulinarny - ser z ziołami - Joanna Włodarska

Uczestnicy warsztatów zrobią sery żuławskie z ziołami oraz ulepią oscypki.

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona (12 osób). Obowiązują zapisy.

godz. 14.00 - wykład - zioła w kuchni polskiej i staropolskiej - Barbara Bukowska

Barbara Bukowska - dietetyczka, wykładowca Zespołu Szkół Gospodarczych propagatorka zdrowej żywności i kuchni regionalnej.

godz. 19.00 - koncert - pieśni Stanisława Moniuszki - wykonanie: Monika Sendrowska – sopran, Krzysztof Bobrzecki – baryton, Mirosława Sumlińska – fortepian

Monika Sendrowska - absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wydziale instrumentalnym w klasie fortepianu prof . Bogdana Kułakowskiego oraz absolwentką z wyróżnieniem w klasie śpiewu dr hab. Alicji Rumianowskiej. Jako śpiewaczka doskonaliła swoje umiejętności w mistrzowskich kursach wokalnych oraz czynnie brała udział w Seminariach Barokowych u prof. P. Esswooda. W 2015 roku ukończyła dwu-semestralne Podyplomowe Międzywydziałowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Krzysztof Bobrzecki - głos kształcił pod kierunkiem prof. Violetty Bieleckiej w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku, a następnie w klasie śpiewu solowego prof. Ryszarda Minkiewicza w gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, którą ukończył w 2008 r.. Swe umiejętności rozwijał biorąc udział w licznych kursach mistrzowskich.

Mirosława Sumlińska - w 2008 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń oraz w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. W czerwcu 2017 r. ukończyła Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze w specjalności „duet fortepianowy” w klasie prof. prof. Agliki Genovej i Liubena Dimitrova. Od października 2006 pracuje w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie prof. Anny Prabuckiej-Firlej.

Festiwal odbywa się w ramach projektu "Książka – przepis na zdrowie". Podczas spotkań Biblioteka Elbląska prosi o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią SARS-CoV-2.