Prace na Moście Wysokim

 Elbląg, Konserwacja Mostu Wysokiego,
Konserwacja Mostu Wysokiego, fot. Anna Dawid

Na Moście Wysokim pojawili się w tym tygodniu pracownicy EPGK. Trwają zaplanowane prace konserwacyjne.

- Zgodnie z umową EPGK dwa razy w roku przeprowadza prace konserwacyjne na moście - informuje Adrianna Kuzko z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta i dodaje, że to dobry moment na przeprowadzenie prac ze względu na obecne warunki pogodowe. - Prace potrwają 3-4 dni z zachowaniem możliwości przejścia przez most dla pieszych - dodaje.

Przy okazji przypomnijmy, że na Moście Wysokim w pierwszym kwartale 2024 roku zakończono większe prace remontowe. Jego nawierzchnia została wówczas rozebrana, wykonane zostały powłoki antykorozyjne oraz izolacje, odwodnienia liniowe etc., ułożono tam nową nawierzchnię.

