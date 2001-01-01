Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki oraz Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na powracający po kilkuletniej przerwie Festiwal Wydźwięki/Resonances.
22 sierpnia Wirydarz Galerii EL
23 sierpnia Muszla Koncertowa
Tegoroczna edycja eksplorować będzie tematykę pamięci miejsc, audialnego zapisu zdarzeń na różnych nośnikach. Obok wydarzeń koncertowych pojawią się warsztaty i performatywny wykład.
Line up festiwalu:
22 sierpnia (Wirydarz Galerii EL)
14:00 Warsztat: Synteza audio - syntezator - prowadzenie Maciej Olewniczak (obowiązują zapisy, szczegóły tutaj: https://www.facebook.com/wydzwieki
18:00 Oficjalne otwarcie festiwalu
18:15 Performance grupy warsztaty Synteza audio
19:00 Wykład performatywny Marcina Barskiego - Taśma Magnetyczna
20:15 After Party Performance: Paradox17, SoundLab, Codem
23 sierpnia ( Muszla Koncertowa - Bażantarnia)
17:00 Spacer dźwiękowy z aplikacją Echoes
18:00 Koncert Olgi Markowskiej
19:30 Koncert DMNSZ
Kuratorzy festiwalu: Marcin Dymiter, Maciej Olewniczak
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia festiwalowe.