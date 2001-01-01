UWAGA!

----

Festiwal Wydźwięki/Resonances

 Elbląg, Festiwal Wydźwięki/Resonances

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki oraz Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na powracający po kilkuletniej przerwie Festiwal Wydźwięki/Resonances.

22 sierpnia Wirydarz Galerii EL

23 sierpnia Muszla Koncertowa

Tegoroczna edycja eksplorować będzie tematykę pamięci miejsc, audialnego zapisu zdarzeń na różnych nośnikach. Obok wydarzeń koncertowych pojawią się warsztaty i performatywny wykład.

 

Line up festiwalu:

 

22 sierpnia (Wirydarz Galerii EL)

14:00 Warsztat: Synteza audio - syntezator - prowadzenie Maciej Olewniczak (obowiązują zapisy, szczegóły tutaj: https://www.facebook.com/wydzwieki

18:00 Oficjalne otwarcie festiwalu
       18:15 Performance grupy warsztaty Synteza audio
       19:00 Wykład performatywny Marcina Barskiego - Taśma Magnetyczna
       20:15 After Party Performance: Paradox17, SoundLab, Codem

 

23 sierpnia ( Muszla Koncertowa - Bażantarnia)

17:00 Spacer dźwiękowy z aplikacją Echoes
       18:00 Koncert Olgi Markowskiej
       19:30 Koncert DMNSZ

 

Kuratorzy festiwalu: Marcin Dymiter, Maciej Olewniczak

 

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia festiwalowe.

Galeria EL

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 