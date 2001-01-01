Festiwal Wydźwięki/Resonances

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki oraz Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na powracający po kilkuletniej przerwie Festiwal Wydźwięki/Resonances.

22 sierpnia Wirydarz Galerii EL 23 sierpnia Muszla Koncertowa Tegoroczna edycja eksplorować będzie tematykę pamięci miejsc, audialnego zapisu zdarzeń na różnych nośnikach. Obok wydarzeń koncertowych pojawią się warsztaty i performatywny wykład. Line up festiwalu: 22 sierpnia (Wirydarz Galerii EL) 14:00 Warsztat: Synteza audio - syntezator - prowadzenie Maciej Olewniczak (obowiązują zapisy, szczegóły tutaj: https://www.facebook.com/wydzwieki 18:00 Oficjalne otwarcie festiwalu

18:15 Performance grupy warsztaty Synteza audio

19:00 Wykład performatywny Marcina Barskiego - Taśma Magnetyczna

20:15 After Party Performance: Paradox17, SoundLab, Codem 23 sierpnia ( Muszla Koncertowa - Bażantarnia) 17:00 Spacer dźwiękowy z aplikacją Echoes

18:00 Koncert Olgi Markowskiej

19:30 Koncert DMNSZ Kuratorzy festiwalu: Marcin Dymiter, Maciej Olewniczak Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia festiwalowe.

Galeria EL